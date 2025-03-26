Более 10 тыс долларов за реставрацию: в Капитолии Колорадо заменят портрет Трампа (фото)

Недавно американский лидер в соцсети возмутился портретом, добавив, что художница, "видимо, с возрастом потеряла свой талант". Теперь картину заменят.

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Картина президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, которая находится рядом с другими президентскими портретами в Капитолии штата Колорадо (США), после его недовольства будет снята. Об этом сообщает Associated Press.

Демократы Палаты представителей Конгресса заявили, что картину снимут по требованию лидеров республиканцев в законодательном органе штата. Последние собрали более 10 тысяч долларов для реставрации портрета Дональда Трампа.

Республиканец Пол Лундин отметил необходимость снятия этого портрета. Он отметил, что его следует заменить на другую картину, "которая отражает его (Дональда Трампа, — ред.) современный вид".

Недовольство Трампа портретом в Капитолии Колорадо

Напомним, 24 марта Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал собственный портрет художницы Сары Бордман, который находится в Капитолии штата Колорадо. Тогда он возмутился своим "искаженным" портретом и потребовал у губернатора штата Колорадо убрать его из Капитолия. Кроме этого, президент назвал свое изображение "действительно худшим", добавив, что художница, "видимо, с возрастом потеряла свой талант".

Напомним, что Дональд Трамп в первые восемь недель после возвращения в Белый дом украсил его безделушками. В частности, он повесил больше портретов, чем его предшественники, и даже поставил золотую копию Кубка чемпионата мира ФИФА. В дальнейшем президент США планирует построить бальный зал.

После этого президент США попал в казус. Во время беседы с представителями СМИ на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде он получил удар по лицу микрофоном.