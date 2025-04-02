Не бачить в РФ загрози, та вимагає більше грошей на оборону: в НАТО здивовані позицією Трампа, — AP

Дипломати країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) не розуміють позиції президента США Дональда Трампа. Союзники збентежені тим, що американський лідер вимагає подвоїти видатки на оборону та водночас прагне відновити відносини з РФ, яку члени НАТО вважають найбільшою загрозою безпеці.

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Про це пише 2 квітня Associated Press.

Державний секретар США Марко Рубіо має відвідати зібрання високопоставлених дипломатів від країн-членів НАТО 3 квітня. Автори статті зазначають, що союзники "стривожені, обурені та збентежені" прагненням адміністрації Трампа на тлі зусиль з досягнення перемир'я в Україні відновити зв'язки з Росією і російським лідером Володимиром Путіним, який бачить в Альянсі загрозу.

За словами журналістів, союзники США прагнуть з'ясувати, чи вважає Трамп, що РФ все ще є "найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу", як наполягали лідери НАТО у своїй заяві на саміті минулого року.

У дипломатів виникає питання, чому країни-союзники повинні підняти видатки на оборону до 5% свого валового внутрішнього продукту, якщо Росія, на погляд адміністрації президента США, більше їм не загрожує. Водночас Канада та країни Європи розуміють, що повинні збільшувати витрати, щоб мати змогу захистити себе та продовжувати озброювати Україну, зазначають журналісти. Очікується, що на саміті в червні лідери Альянсу збільшать цільовий показник видатків до військового бюджету НАТО з 2% до понад 3% ВВП.

Президент Американо-німецького інституту університету Джона Гопкінса Джефф Ратке вважає, що Марко Рубіо "перебуває у дуже важкому становищі".

"Трамп намагався переконати союзників у тому, що реорганізація стосунків із Росією відповідає інтересам США і, ймовірно, Європи, і водночас сказав, що їм потрібно подвоїти свої витрати на оборону, щоб впоратися з загрозами з боку Росії. Постає логічне питання: чому?" — говорить Ратке.

НАТО і США

Журналісти NBC News із посиланням на анонімні джерела у владі Сполучених Штатів 6 березня писали, що Дональд Трамп переглядає участь США в НАТО. Раніше він вимагав від членів Альянсу збільшити витрати на оборону до 5%. За словами інсайдерів, Трамп також розглядає можливість надавати підтримку та пріоритет у проведенні військових навчань лише тим країнам, які витрачатимуть на оборону певний відсоток.

Видання The Financial Times із посиланням на неназваних європейських чиновників 22 березня писало, що лідери Європи бояться виходу США з НАТО та готують план дій, за яким протягом 5-10 років відбудеться перерозподіл відповідальності в Альянсі.