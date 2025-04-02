Не видит в РФ угрозы, но требует больше денег на оборону: в НАТО удивлены позицией Трампа, — AP

Дипломаты стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) не понимают позиции президента США Дональда Трампа. Союзники обескуражены тем, что американский лидер требует удвоить расходы на оборону и одновременно стремится восстановить отношения с РФ, которую члены НАТО считают самой большой угрозой безопасности.

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Об этом пишет 2 апреля Associated Press.

Государственный секретарь США Марко Рубио должен посетить собрание высокопоставленных дипломатов от стран-членов НАТО 3 апреля. Авторы статьи отмечают, что союзники "встревожены, возмущены и обескуражены" стремлением администрации Трампа на фоне усилий по достижению перемирия в Украине восстановить связи с Россией и российским лидером Владимиром Путиным, который видит в Альянсе угрозу.

По словам журналистов, союзники США стремятся выяснить, считает ли Трамп, что РФ все еще является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса", как настаивали лидеры НАТО в своем заявлении на саммите в прошлом году.

У дипломатов возникает вопрос, почему страны-союзники должны поднять расходы на оборону до 5% своего валового внутреннего продукта, если Россия, по мнению администрации президента США, больше им не угрожает. В то же время Канада и страны Европы понимают, что должны увеличивать расходы, чтобы иметь возможность защитить себя и продолжать вооружать Украину, отмечают журналисты. Ожидается, что на саммите в июне лидеры Альянса увеличат целевой показатель расходов в военный бюджет НАТО с 2% до более 3% ВВП.

Президент Американо-германского института университета Джона Хопкинса Джефф Ратке считает, что Марко Рубио "находится в очень тяжелом положении".

"Трамп пытался убедить союзников в том, что реорганизация отношений с Россией отвечает интересам США и, вероятно, Европы, и в то же время сказал, что им нужно удвоить свои расходы на оборону, чтобы справиться с угрозами со стороны России. Возникает логичный вопрос: почему?" — говорит Ратке.

НАТО и США

Журналисты NBC News со ссылкой на анонимные источники во власти Соединенных Штатов 6 марта писали, что Дональд Трамп пересматривает участие США в НАТО. Ранее он требовал от членов Альянса увеличить расходы на оборону до 5%. По словам инсайдеров, Трамп также рассматривает возможность оказывать поддержку и приоритет в проведении военных учений только тем странам, которые будут тратить на оборону определенный процент.

Издание The Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников 22 марта писало, что лидеры Европы боятся выхода США из НАТО и готовят план действий, по которому в течение 5-10 лет произойдет перераспределение ответственности в Альянсе.