На сторінці прем'єра Чехії з'явився допис про нібито напад РФ: в уряді дали роз'яснення
Вранці 8 квітня в акаунті прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали в мережі Х (раніше — Twitter) з'явилися дописи про напад російських військових на чеських солдатів. Речниця чеського уряду Люція Мічут Єсаткова повідомила, що сторінку прем'єра зламали та публікації були фейковими.
Про атаку на акаунт прем'єр-міністра Чехії, який має понад 366 700 підписників, Люція Мічут Єсаткова сказала в коментарі інформаційному агентству Reuters.
"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", — повідомила речниця.
Допис чеською мовою в акаунті Петра Фіали в мережі Х, в якому повідомлялося про нібито атаку російських військ на чеські частини біля кордону з Калінінградом, згодом було видалено, зазначають журналісти.
Крім того, з облікового запису Фіали було видалено дописи чеською та англійською мовою з реакцією на нові мита США.
Нагадаємо, ЗМІ 7 квітня писали, що країни Балтії будують "лінію оборони" на випадок військової агресії з боку РФ. Естонія, Латвія і Литва планують побудувати близько 1 000 бетонних бункерів протягом 10 років. Однак Габріелюс Ландсбергіс, який обіймав посаду міністра закордонних справ Литви, побоюється, що РФ може напасти після припинення вогню в Україні.
Також 7 квітня неназваний представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини в інтерв'ю виданню Handelsblatt заявив, що уряд виступає з ініціативою готувати до війни школярів і студентів через можливий напад Росії на країни НАТО.
23 березня президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава готова відправити в Україну свої війська після завершення війни, щоб надати гарантії безпеки.