На странице премьера Чехии появилось сообщение о якобы нападении РФ: в правительстве дали разъяснения

Утром 8 апреля в аккаунте премьер-министра Чехии Петра Фиалы в сети Х (ранее — Twitter) появились сообщения о нападении российских военных на чешских солдат. Пресс-секретарь чешского правительства Люция Мичут Есаткова сообщила, что страницу премьера взломали и публикации были фейковыми.

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Об атаке на аккаунт премьер-министра Чехии, который имеет более 366 700 подписчиков, Люция Мичут Есаткова сказала в комментарии информационному агентству Reuters.

"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", — сообщила пресс-секретарь.

Сообщение на чешском языке в аккаунте Петра Фиалы в сети Х, в котором сообщалось о якобы атаке российских войск на чешские части у границы с Калининградом, впоследствии было удалено, отмечают журналисты.

Кроме того, из аккаунта Фиалы были удалены сообщения на чешском и английском языке с реакцией на новые пошлины США.

Напомним, СМИ 7 апреля писали, что страны Балтии строят "линию обороны" на случай военной агрессии со стороны РФ. Эстония, Латвия и Литва планируют построить около 1 000 бетонных бункеров в течение 10 лет. Однако Габриэлюс Ландсбергис, который занимал должность министра иностранных дел Литвы, опасается, что РФ может напасть после прекращения огня в Украине.

Также 7 апреля неназванный представитель Министерства внутренних дел Германии в интервью изданию Handelsblatt заявил, что правительство выступает с инициативой готовить к войне школьников и студентов из-за возможного нападения России на страны НАТО.

23 марта президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство готово отправить в Украину свои войска после завершения войны, чтобы предоставить гарантии безопасности.