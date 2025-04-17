Після понад 20 років заборони: в РФ дозволили діяльність руху "Талібан", — росЗМІ

Верховний суд Росії 17 квітня призупинив заборону на діяльність руху "Талібан", який влада РФ внесла до списку терористичних організацій у 2003 році.

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Про це пише російське пропагандистське інформаційне агентство РИА Новости зі слів кореспондента, що перебував у залі суду.

Повідомляється, що суддя задовольнив адміністративну позовну заяву Генеральної прокуратури Російської Федерації та зазначив, що рішення підлягає негайному виконанню й не може бути оскаржене.

За словами російських кореспондентів, засідання проходило в закритому режимі.

У Генпрокуратурі російському інформагентству розповіли, що підставою для звернення до суду стали внесені до Кодексу адміністративного судочинства і федерального закону "Про протидію тероризму" зміни. Згідно з ними, якщо терористична організація "припинила діяльність, спрямовану на пропаганду, виправдання і підтримку тероризму або вчинення злочинів терористичної спрямованості проти інтересів Росії", заборону на її діяльність можна призупинити.

"Талібан" будує відносини з РФ

Таліби отримали владу в Афганістані з серпня 2021 року. Відтоді Уряд Ісламського Емірату Афганістан не визнала жодна країна світу. У 2003 році в Росії "Талібан" внесли до списку терористичних організацій, проте протягом останніх років вони неодноразово відвідували країну та російська влада приймала їхні делегації в Москві, пише BBC.

У липні 2024 року президент РФ Володимир Путін назвав талібів союзниками у боротьбі з тероризмом. Він заявив, що оскільки рух "Талібан" контролює владу в Афганістані, росіяни можуть протистояти терористам спільно з його представниками. До того, 27 травня 2024 року, Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції Росії рекомендували виключити талібів зі списку заборонених організацій. Наступного дня російський диктатор сказав, що Москва будуватиме відносини з представниками "Талібану" з огляду на "сьогоднішні реалії".

Таліби на Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії Фото: ТАСС

Про те, що спецпредставник президента РФ щодо Афганістану Замір Кабулов анонсував виключення "Талібану" зі списку терористів, ЗМІ також писали у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, інформаційне агентство Bloomberg 17 квітня писало, що РФ очікує зняття санкцій і повернення західних компаній після ймовірного завершення війни в України.

Видання "Медуза" 16 квітня повідомляло, що в Росії збільшилася кількість молодих людей, засуджених за диверсії.