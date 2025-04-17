После более 20 лет запрета: в РФ разрешили деятельность движения "Талибан", — росСМИ

Верховный суд России 17 апреля приостановил запрет на деятельность движения "Талибан", которое власти РФ внесли в список террористических организаций в 2003 году.

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Об этом пишет российское пропагандистское информационное агентство РИА Новости со слов корреспондента, находившегося в зале суда.

Сообщается, что судья удовлетворил административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации и отметил, что решение подлежит немедленному исполнению и не может быть обжаловано.

По словам российских корреспондентов, заседание проходило в закрытом режиме.

В Генпрокуратуре российскому информагентству рассказали, что основанием для обращения в суд стали внесенные в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму" изменения. Согласно им, если террористическая организация "прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России", запрет на ее деятельность можно приостановить.

"Талибан" строит отношения с РФ

Талибы получили власть в Афганистане с августа 2021 года. С тех пор Правительство Исламского Эмирата Афганистан не признала ни одна страна мира. В 2003 году в России "Талибан" внесли в список террористических организаций, однако в последние годы они неоднократно посещали страну и российские власти принимали их делегации в Москве, пишет BBC.

В июле 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал талибов союзниками в борьбе с терроризмом. Он заявил, что поскольку движение "Талибан" контролирует власть в Афганистане, россияне могут противостоять террористам совместно с его представителями. До того, 27 мая 2024 года, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России рекомендовали исключить талибов из списка запрещенных организаций. На следующий день российский диктатор сказал, что Москва будет строить отношения с представителями "Талибана", учитывая "сегодняшние реалии".

Талибы на Петербургском международном экономическом форуме в России Фото: ТАСС

О том, что спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов анонсировал исключение "Талибана" из списка террористов, СМИ также писали в октябре 2024 года.

Напомним, информационное агентство Bloomberg 17 апреля писало, что РФ ожидает снятия санкций и возвращения западных компаний после вероятного завершения войны в Украине.

Издание "Медуза" 16 апреля сообщало, что в России увеличилось количество молодых людей, осужденных за диверсии.