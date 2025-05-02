Зупинявся завод і транспорт: блекаут в Європі стався після декількох перебоїв в енергосистемі

До масштабного відключення електроенергії 28 квітня в Іспанії було зафіксовано низку технічних збоїв у роботі енергосистеми.

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Про це пише Reuters.

Зокрема, 22 квітня перебої у подачі струму порушили роботу залізничної сигналізації й зупинили щонайменше 10 швидкісних поїздів поблизу Мадрида. Міністр транспорту країни Оскар Пуенте пояснив, що це сталося через надмірну напругу в мережі, яка спричинила автоматичне вимкнення підстанцій задля їх захисту.

Того ж дня виникли проблеми й на нафтопереробному заводі компанії Repsol у Картахені. За словами наукового співробітника Національної дослідницької ради Іспанії Антоніо Туріеля, в ті дні енергосистема вже зазнавала значної нестабільності.

Журналісти зазначають, що представники галузі неодноразово попереджали про ризики, пов’язані зі швидким зростанням відновлюваної енергетики, яка створює додаткове навантаження на енергомережу. Хоча прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та керівник оператора електромереж REE Беатріс Корредор запевнили, що "зелена" енергетика не стала причиною аварії, експерти вказують на зростаючий дисбаланс у системі.

За даними REE, дрібні сонячні генератори не передають повну інформацію про виробництво в реальному часі, що ускладнює регулювання системи. Крім того, закриття вугільних, газових і атомних електростанцій знижує можливості для балансування навантаження в пікові моменти.

На тлі блекауту уряд Іспанії ініціював кілька розслідувань, у яких беруть участь правоохоронні органи, фахівці з безпеки та енергетичні експерти. Верховний суд також відкрив окреме розслідування, щоб перевірити, чи могла причиною стати кібератака. Економічні втрати могли сягнути 1,6 млрд євро, що становить приблизно 0,1% ВВП країни.

Нагадаємо, що 29 квітня в Іспанії через блекаут зупинилися всі АЕС. Варто додати, що національний суд Іспанії засекретив розслідування блекаутів.