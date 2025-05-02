Останавливался завод и транспорт: блэкаут в Европе произошел после нескольких перебоев в энергосистеме

До масштабного отключения электроэнергии 28 апреля в Испании был зафиксирован ряд технических сбоев в работе энергосистемы.

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Об этом пишет Reuters.

В частности, 22 апреля перебои в подаче тока нарушили работу железнодорожной сигнализации и остановили по меньшей мере 10 скоростных поездов вблизи Мадрида. Министр транспорта страны Оскар Пуэнте объяснил, что это произошло из-за чрезмерного напряжения в сети, которое вызвало автоматическое отключение подстанций для их защиты.

В тот же день возникли проблемы и на нефтеперерабатывающем заводе компании Repsol в Картахене. По словам научного сотрудника Национального исследовательского совета Испании Антонио Туриэля, в те дни энергосистема уже испытывала значительную нестабильность.

Журналисты отмечают, что представители отрасли неоднократно предупреждали о рисках, связанных с быстрым ростом возобновляемой энергетики, которая создает дополнительную нагрузку на энергосеть. Хотя премьер-министр Испании Педро Санчес и руководитель оператора электросетей REE Беатрис Корредор заверили, что "зеленая" энергетика не стала причиной аварии, эксперты указывают на растущий дисбаланс в системе.

По данным REE, мелкие солнечные генераторы не передают полную информацию о производстве в реальном времени, что затрудняет регулирование системы. Кроме того, закрытие угольных, газовых и атомных электростанций снижает возможности для балансировки нагрузки в пиковые моменты.

На фоне блэкаута правительство Испании инициировало несколько расследований, в которых участвуют правоохранительные органы, специалисты по безопасности и энергетические эксперты. Верховный суд также открыл отдельное расследование, чтобы проверить, могла ли причиной стать кибератака. Экономические потери могли достичь 1,6 млрд евро, что составляет примерно 0,1% ВВП страны.

Напомним, что 29 апреля в Испании из-за блэкаута остановились все АЭС. Стоит добавить, что национальный суд Испании засекретил расследование блэкаутов.