Острів Балі залишився без світла: причиною блекауту називають аварію підводного кабелю (відео)

У п'ятницю низка районів популярного курортного острова Балі в Індонезії зіткнулася з масштабним відключенням електроенергії.

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Про це пише CNN з посиланням на державну комунальну компанію Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Через відключення електроенергії перестали працювати світлофори й, як наслідок, на дорогах з'явились значні затори. Відсутність світла також стали причиною довгих черг на стійках реєстрації в аеропортах. Водночас вхідні та вихідні рейси продовжували здійснюватися.

Нині PLN працює над відновленням електропостачання у постраждалих районах. Процес здійснюється поступово, компанія проводить розслідування причин масштабного збою в електромережі.

Як повідомляє видання Radar Bali, нині робота світлофорів в "життєво важливих точках" відновлена. Вони працюють у звичайному режимі.

Журналісти видання причиною блекауту називають збій у роботі підводного кабелю, що передає електроенергію з Яви. Це вплинуло також на роботу поліцейського відділку острова. Нині правоохоронці використовують для роботи генератори.

Балі: що відомо про острів

Балі — це острів в Балійському морі. Він належить Індонезії й розташований на схід від острова Ява.

Острів є одним із найвідоміших курортів і ключовим туристичним напрямком Індонезії. Минулого року острів відвідали 6,3 мільйона іноземних туристів.

Нагадаємо, нещодавно стався масштабний блекаут в Європі. Зокрема, без світла залишилася значна частина Іспанії та Португалії, відсутня електроенергія була в Бельгії та Франції. Збій у роботі електромереж призвів до масштабних наслідків.

Блекауту передувала низка технічних збоїв у роботі енергосистеми. При цьому національний суд Іспанії засекретив розслідування блекаутів.