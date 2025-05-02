Остров Бали остался без света: причиной блэкаута называют аварию подводного кабеля (видео)

В пятницу ряд районов популярного курортного острова Бали в Индонезии столкнулся с масштабным отключением электроэнергии.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на государственную коммунальную компанию Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Из-за отключения электроэнергии перестали работать светофоры и, как следствие, на дорогах появились значительные пробки. Отсутствие света также стали причиной длинных очередей на стойках регистрации в аэропортах. В то же время входящие и исходящие рейсы продолжали осуществляться.

Сейчас PLN работает над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах. Процесс осуществляется постепенно, компания проводит расследование причин масштабного сбоя в электросети.

Как сообщает издание Radar Bali, сейчас работа светофоров в "жизненно важных точках" восстановлена. Они работают в обычном режиме.

Журналисты издания причиной блэкаута называют сбой в работе подводного кабеля, передающего электроэнергию с Явы. Это повлияло также на работу полицейского участка острова. Сейчас правоохранители используют для работы генераторы.

Бали: что известно об острове

Бали — это остров в Балийском море. Он принадлежит Индонезии и расположен к востоку от острова Ява.

Остров является одним из самых известных курортов и ключевым туристическим направлением Индонезии. В прошлом году остров посетили 6,3 миллиона иностранных туристов.

Напомним, недавно произошел масштабный блэкаут в Европе. В частности, без света осталась значительная часть Испании и Португалии, отсутствует электроэнергия была в Бельгии и Франции. Сбой в работе электросетей привел к масштабным последствиям.

Блэкауту предшествовал ряд технических сбоев в работе энергосистемы. При этом национальный суд Испании засекретил расследование блэкаутов.