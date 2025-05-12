Робітнича партія Курдистану заявила про розпуск і припинення збройної боротьби з Туреччиною

Робітнича партія Курдистану (РПК), визнана в Туреччині, США та Євросоюзі терористичною організацією, заявила про розпуск. Це буде важливим кроком до припинення фактичної війни з Анкарою, яка триває вже понад 40 років.

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Про це повідомив курдський телеканал Rudaw за підсумками рішення 12-го з'їзду РПК, який проходив 5-7 травня у двох регіонах північного Іраку.

"З'їзд ухвалив історичні рішення, що знаменують початок нового етапу нашого руху за свободу", — заявила курдська сторона.

Робітнича партія Курдистану розпускає свою організаційну структуру, припиняє збройну боротьбу і всю діяльність. Представники партії закликали міжнародну спільноту взяти на себе відповідальність і припинити політику геноциду, яку проводили проти курдів останні 100 років.

Партія курдів вирішила перейти до політичних і демократичних методів боротьби і просить міжнародну спільноту про допомогу. Організація заявила, що турецька влада має дати правові та політичні гарантії лідеру РПК Абдуллаху Оджалану.

Сам він відбуває довічне ув'язнення на острові Імралі з 1999 року за звинуваченням у державній зраді.

У лютому 2025 року Оджалан закликав РПК скласти зброю і розпустити організацію. За його оцінками, збройна боротьба вичерпала себе і потрібно вдатися до політичних методів розв'язання курдського питання.

Серед причин розпуску Робітничої партії він називав те, що вона виникла у ХХ-му столітті в період "інтенсивного насильства, двох світових воєн і краху реального соціалізму". Тепер ситуація змінилася, РПК досягла кінця терміну існування.

Робітнича партія Курдистану понад 40 років веде партизанську війну проти уряду Туреччини. Її члени намагаються відстоювати національні права курдів і вимагають створити незалежну курдську державу. Унаслідок збройної боротьби загинуло щонайменше 40 тисяч осіб.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Швеція передавала Туреччині першого засудженого за членство в Робітничій партії Курдистану Махмута Тата. Це потрібно було для членства Швеції в НАТО.

Бойовики Робочої партії Курдистану в серпні 2016 року взяли відповідальність за вибух на поліцейському КПП у турецькому місті Джізре. Тоді загинуло щонайменше 11 осіб.