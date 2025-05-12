Рабочая партия Курдистана заявила о роспуске и прекращении вооруженной борьбы с Турцией

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции, США и Евросоюзе террористической организацией, заявила о роспуске. Это будет важным шагом к прекращению фактической войны с Анкарой, которая длится уже более 40 лет.

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Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw по итогам решения 12-го съезда РПК, который проходил 5–7 мая в двух регионах северного Ирака.

"Съезд принял исторические решения, знаменующие начало нового этапа нашего движения за свободу", — заявила курдская сторона.

Рабочая партия Курдистана распускает свою организационную структуру, прекращает вооруженную борьбу и всю деятельность. Представители партии призвали международное сообщество взять на себя ответственность и прекратить политику геноцида, которую проводили против курдов последние 100 лет.

Партия курдов решила перейти к политическим и демократическим методам борьбы и просит международное сообщество о помощи. Организация заявила, что турецкие власти должны дать правовые и политические гарантии лидеру РПК Абдуллаху Оджалану.

Сам он отбывает пожизненное заключение на острове Имрали с 1999 года по обвинению в государственной измене.

В феврале 2025 года Оджалан призвал РПК сложить оружие и распустить организацию. По его оценкам, вооруженная борьба исчерпала себя и нужно прибегнуть к политическим методам решения курдского вопроса.

Среди причин роспуска Рабочей партии он называл то, что она возникла в ХХ-м веке в период "интенсивного насилия, двух мировых войн и краха реального социализма". Теперь ситуация изменилась, РПК достигла конца срока существования.

Рабочая партия Курдистана более 40 лет ведет партизанскую войну против правительства Турции. Ее члены пытаются отстаивать национальные права курдов и требуют создать независимое курдское государство. В результате вооруженной борьбы погибло не менее 40 тысяч человек.

Напомним, в декабре 2022 года Швеция передавала Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана Махмута Тата. Это нужно было для членства Швеции в НАТО.

Боевики Рабочей партии Курдистана в августе 2016 года взяли ответственность за взрыв на полицейском КПП в турецком городе Джизре. Тогда погибло не менее 11 человек.