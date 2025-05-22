Охоронці ЦРУ застрелили на території людину, подію розслідують. Повідомляється, що підозрювана — жінка.

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Деталями інцидент 22 травня поділились у CNBC.

Вранці охоронці ЦРУ застрелили людину. Стрілянина сталась на території штаб-квартири у Ленґлі, штат Вірджинія.

"Був інцидент безпеки, на який правоохоронні органи відреагували біля штаб-квартири ЦРУ", — заявив журналістам представник ЦРУ.

Офіційна пресслужба лише повідомила у соцмережах, що головний вхід в офіс зачинений "до подальшого повідомлення". Охочих потрапити всередину закликали шукати "альтернативні маршрути" на 22 травня.

Інцидент стався лише через кілька годин після стрілянини поблизу Єврейського музею, внаслідок якої загинули працівники посольства Ізраїлю. Однак зазначається, що нічого не вказує на зв’язок між цими випадками.

У NBC Washington уточнили, що офіцери округу Ферфакс відреагували о 4:00 ранку, щоб допомогти ЦРУ з дорожнім контролем. У поліції назвали стрілянину "не фатальною". Триває розслідування інциденту.

У ЗМІ зауважили, що жодної інформації про те, хто і чому відкрив вогонь, не оприлюднили. Поліція округу скерувала з усіма питаннями до ЦРУ.

У NBC News з посиланням на джерело федеральних правоохоронних органів передали, що підозрювана (і, ймовірно, загибла) — це жінка. Інших подробиць оприлюднено не було.

Нагадаємо, у росЗМІ повідомили, що всередині пам'ятника "Батьківщина-мати" у Волгограді виявили тіло 68-річного московського ректора Миколи Чеснокова. Поліціянти переконані, що він опинився там, порушивши закон.

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