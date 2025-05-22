Вблизи штаб-квартиры ЦРУ произошел "инцидент безопасности": был застрелен человек, — СМИ

Охранники ЦРУ застрелили на территории человека, происшествие расследуют. Сообщается, что подозреваемая — женщина.

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Деталями инцидента 22 мая поделились в CNBC.

Утром охранники ЦРУ застрелили человека. Стрельба произошла на территории штаб-квартиры в Лэнгли, штат Вирджиния.

"Был инцидент безопасности, на который правоохранительные органы отреагировали возле штаб-квартиры ЦРУ", — заявил журналистам представитель ЦРУ.

Официальная пресс-служба лишь сообщила в соцсетях, что главный вход в офис закрыт "до дальнейшего уведомления". Желающих попасть внутрь призвали искать "альтернативные маршруты" на 22 мая.

Инцидент произошел всего через несколько часов после стрельбы вблизи Еврейского музея, в результате которой погибли сотрудники посольства Израиля. Однако отмечается, что ничего не указывает на связь между этими случаями.

В NBC Washington уточнили, что офицеры округа Фэрфакс отреагировали в 4:00 утра, чтобы помочь ЦРУ с дорожным контролем. В полиции назвали стрельбу "не фатальной". Продолжается расследование инцидента.

В СМИ отметили, что никакой информации о том, кто и почему открыл огонь, не обнародовали. Полиция округа направила со всеми вопросами в ЦРУ.

В NBC News со ссылкой на источник федеральных правоохранительных органов передали, что подозреваемая (и, вероятно, погибшая) — это женщина. Других подробностей обнародовано не было.

Напомним, в росСМИ сообщили, что внутри памятника "Родина-мать" в Волгограде обнаружили тело 68-летнего московского ректора Николая Чеснокова. Полицейские убеждены, что он оказался там, нарушив закон.

Вблизи греческого Крита произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Толчки также были ощутимы в Турции и Израиле.