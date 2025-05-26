"Аби вимкнути смертоносну систему": анархісти заявили про причетність до блекауту у Франції

Дві анонімні групи анархістів оголосили у неділю, 25 травня, про свою причетність до масового відключення світла у Франції, які зокрема позбавили електрики Каннський кінофестиваль. Вони заявили, що акція спрямована також на відключення енергетики "всіх промислових підприємств".

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Про нові подробиці щодо масштабного блекауту у Франції розповіло місцеве видання France info.

"Поки тривають два розслідування, дві групи, які називають себе "двома бандами анархістів", оприлюднили в неділю, 25 травня, заяву, в якій стверджують, що вони стоять за масовим відключенням електроенергії, яке сталося в суботу в регіоні Приморські Альпи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про свою причетність до блекауту анархісти розповіли анонімно на сайті Indymedia. У повідомленні ймовірних зловмисників також вказано, що їхньою метою було не тільки вимкнення світла для Каннського кінофестивалю, а й блекаут "для всіх промислових підприємств".

"Ми не на знімальному майданчику, але "Знято!", здається, підсумовує наше бажання: вимкнути цю смертоносну систему", — заявили анархісти.

Ймовірні зловмисники також розповіли, що їхніми зусиллями нібито було атаковано електричну підстанцію, яка живить передмістя Канн. Вони зізналися ще, що перепиляли лінію 225 кВ, що йде з Ніцци.

Наразі місцеві правоохоронці розслідують цю справу.

Масштабний блекаут у Франції: що відомо

Фото: (FRANCEINFO.FR) | пошкоджена лінія у Франції

Масштабний блекаут у Франції трапився напередодні проведення Каннського кінофестивалю. Правоохоронці виявили, що три з чотирьох опор високовольтної лінії, що забезпечує місто Канни, "були відпиляні". Через цю диверсію енергетичній компанії, що забезпечувала регіон світлом, вимкнула електропостачання, аби уникнути можливої аварії.

Варто зазначити, що наступного дня після цього, за даними France info, диверсія також трапилася у Ніцці: там підпалили електричний трансформатор, через що світла було позбавлено близько 45 000 будинків.

Зазначимо, що уночі проти 26 травня у російському місті Тула трапився масштабний блекаут під час атаки безпілотників.

Нагадаємо, у Space 15 травня розповіли, що найпотужніший спалах на Сонці у 2025 році спричинив блекаут на Землі, зазначивши, що це "лише початок".