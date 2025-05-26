"Чтобы выключить смертоносную систему": анархисты заявили о причастности к блэкауту во Франции

Две анонимные группы анархистов объявили в воскресенье, 25 мая, о своей причастности к массовому отключению света во Франции, которые в частности лишили электричества Каннский кинофестиваль. Они заявили, что акция направлена также на отключение энергетики "всех промышленных предприятий".

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О новых подробностях относительно масштабного блэкаута во Франции рассказало местное издание France info.

"Пока продолжаются два расследования, две группы, которые называют себя "двумя бандами анархистов", обнародовали в воскресенье, 25 мая, заявление, в котором утверждают, что они стоят за массовым отключением электроэнергии, которое произошло в субботу в регионе Приморские Альпы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о своей причастности к блэкауту анархисты рассказали анонимно на сайте Indymedia. В сообщении вероятных злоумышленников также указано, что их целью было не только отключение света для Каннского кинофестиваля, но и блэкаут "для всех промышленных предприятий".

"Мы не на съемочной площадке, но "Снято!", кажется, суммирует наше желание: выключить эту смертоносную систему", — заявили анархисты.

Предполагаемые злоумышленники также рассказали, что их усилиями якобы была атакована электрическая подстанция, питающая пригород Канн. Они признались еще, что перепилили линию 225 кВ, идущую из Ниццы.

Сейчас местные правоохранители расследуют это дело.

Масштабный блэкаут во Франции: что известно

Фото: (FRANCEINFO.FR)| поврежденная линия во Франции

Масштабный блэкаут во Франции случился накануне проведения Каннского кинофестиваля. Правоохранители обнаружили, что три из четырех опор высоковольтной линии, обеспечивающей город Канны, "были отпилены". Из-за этой диверсии энергетической компании, которая обеспечивала регион светом, отключила электроснабжение, чтобы избежать возможной аварии.

Стоит отметить, что на следующий день после этого, по данным France info, диверсия также случилась в Ницце: там подожгли электрический трансформатор, из-за чего света было лишено около 45 000 домов.

Отметим, что в ночь на 26 мая в российском городе Тула случился масштабный блэкаут во время атаки беспилотников.

Напомним, в Space 15 мая рассказали, что самая мощная вспышка на Солнце в 2025 году вызвала блэкаут на Земле, отметив, что это "только начало".