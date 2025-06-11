Шеф-кухар впав у кому, підхопивши рідкісну хворобу у 4-зірковому готелі (відео)

Батько двох дітей ледь не помер після відпочинку у Туреччині. 55-річний чоловік почав страждати від лихоманки й болю в грудях, зрештою медикам довелося ввести його в стан штучної коми.

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Про це повідомили у The Sun.

Річард Мур саме повернувся з відпустки зі своєю 50-річною коханою Джулі, коли йому стало зле. Шеф-кухаря терміново госпіталізували, його дружину й дітей попередили, що пацієнт може не пережити цього випробування.

Медики діагностували у чоловіка смертельну хворобу легіонерів. На Мура чекали п’ять днів інтенсивного лікування, антибіотики та крапельниці.

"Через втрату пам'яті я не можу пригадати більшу частину часу, проведеного в лікарні, але коли мене госпіталізували, я пам'ятаю страх і нерозуміння того, що сталося", — поділився він.

Чоловік переконаний, що йому пощастило вижити. З його слів, дуже прикро, що лікарям довелось готувати родину до найгіршого. Раніше Мур не вважав хворобу легіонерів настільки небезпечною, тому вирішив поділитись своєю історією та попередити інших.

"Мені не хотілося б думати, що інші люди їдуть у відпустку, не знаючи, на що вони можуть наразитися", — зазначив він.

Перед госпіталізацією і комою чоловік відпочивав у чотиризірковому готелі Champion Holiday Village, розміщеному у турецькому Кемері. Коли він приїхав туди 18 серпня минулого року, в очі впали бруд і застарілість. В самому номері було вогко і стояв затхлий запах. Температура води в душі сильно коливалась, ванна кімната загалом виглядала занедбаною, а диван під кондиціонером був вологим і не висох за усю відпустку.

Відпустка у Туреччині мала стати невеликим відпочинком перед виходом на нову роботу. Натомість вона коштувала шеф-кухарю роботи мрії, здоров’я і майже життя. Вже за кілька днів після повернення у Велику Британію у нього з’явились симптоми, які нагадували грип. Після того, як Мур почав страждати від болю у грудях, задишки й високої температури, його доставити у лікарню.

Госпіталізація чоловіка тривала цілий місяць, і вийти на нову роботу він не зміг. Окрім того, чоловік досі бореться з млявістю, слабкістю та проблемами з пересуванням. Він доручив юристам компанії Irwin Mitchell дослідити причину його хвороби. Дженніфер Ходжсон, яка представляє інтереси Мура підкреслила, що його історія викликає глибоке занепокоєння.

"Хвороба легіонерів — це неймовірно важкий стан, і від моменту контакту з бактеріями Legionella до появи симптомів хвороби може пройти кілька днів. (…) Громадські будівлі, такі як готелі та офіси, можуть мати складні системи водопостачання, тому життєво важливо вжити всіх заходів для запобігання розвитку бактерій, що викликають хворобу легіонерів", — пояснила вона.

Юристи шукають інформацію про інших постраждалих туристів, які проживали у готелі Champion Holiday Village. Вони налаштовані добиватись справедливості для свого клієнта.

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