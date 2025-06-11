Шеф-повар впал в кому, подхватив редкую болезнь в 4-звездочном отеле (видео)

Отец двоих детей едва не умер после отдыха в Турции. 55-летний мужчина начал страдать от лихорадки и боли в груди, в конце концов медикам пришлось ввести его в состояние искусственной комы.

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Об этом сообщили в The Sun.

Ричард Мур как раз вернулся из отпуска со своей 50-летней возлюбленной Джули, когда ему стало плохо. Шеф-повара срочно госпитализировали, его жену и детей предупредили, что пациент может не пережить этого испытания.

Медики диагностировали у мужчины смертельную болезнь легионеров. Мура ждали пять дней интенсивного лечения, антибиотики и капельницы.

"Из-за потери памяти я не могу вспомнить большую часть времени, проведенного в больнице, но когда меня госпитализировали, я помню страх и непонимание того, что произошло", — поделился он.

Мужчина убежден, что ему повезло выжить. По его словам, очень обидно, что врачам пришлось готовить семью к худшему. Ранее Мур не считал болезнь легионеров настолько опасной, поэтому решил поделиться своей историей и предупредить других.

"Мне не хотелось бы думать, что другие люди едут в отпуск, не зная, чему они могут подвергнуться", — отметил он.

Перед госпитализацией и комой мужчина отдыхал в четырехзвездочном отеле Champion Holiday Village, расположенном в турецком Кемере. Когда он приехал туда 18 августа прошлого года, в глаза бросились грязь и устарелость. В самом номере было сыро и стоял затхлый запах. Температура воды в душе сильно колебалась, ванная комната в целом выглядела заброшенной, а диван под кондиционером был влажным и не высох за весь отпуск.

Отпуск в Турции должен был стать небольшим отдыхом перед выходом на новую работу. Вместо этого он стоил шеф-повару работы мечты, здоровья и почти жизни. Уже через несколько дней после возвращения в Великобританию у него появились симптомы, которые напоминали грипп. После того, как Мур начал страдать от боли в груди, одышки и высокой температуры, его доставили в больницу.

Госпитализация мужчины длилась целый месяц, и выйти на новую работу он не смог. Кроме того, мужчина до сих пор борется с вялостью, слабостью и проблемами с передвижением. Он поручил юристам компании Irwin Mitchell исследовать причину его болезни. Дженнифер Ходжсон, которая представляет интересы Мура подчеркнула, что его история вызывает глубокое беспокойство.

"Болезнь легионеров — это невероятно тяжелое состояние, и от момента контакта с бактериями Legionella до появления симптомов болезни может пройти несколько дней. (...) Общественные здания, такие как гостиницы и офисы, могут иметь сложные системы водоснабжения, поэтому жизненно важно принять все меры для предотвращения развития бактерий, вызывающих болезнь легионеров", — пояснила она.

Юристы ищут информацию о других пострадавших туристах, которые проживали в отеле Champion Holiday Village. Они настроены добиваться справедливости для своего клиента.

Напомним, супруги из Великобритании превратили обычный двухквартирный дом в объект для отдыха с ночным клубом, кинозалом и местом для 24 гостей. Здание реконструировали почти два года, и снаружи оно выглядит довольно неприметно.

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