Куди не слід їхати у відпустку: мандрівниця назвала столиці Європи, які її розчарували

Європа зі своїм різноманіттям і контрастами має що запропонувати мандрівникам на будь-який смак. Кожна європейська столиця є унікальною, та деякі з популярних серед туристів міст можуть не виправдати очікувань.

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Мандрівниця з Нью-Йорка Дейл Петерсон проводить у Європі кілька місяців на рік і стверджує, що відвідала кожну столицю на континенті. Вона розповіла для видання Business Insider, які три європейських міста пропустила б під час наступної подорожі.

Лондон

Дейл визнала, що столиця Великої Британії має що запропонувати туристам, проте на неї вона не справила враження. За словами мандрівниці, Лондон має багато переваг, зокрема безплатні музеї та безліч закладів з різноманітними меню, та місто видалося їй переоціненим та занадто дорогим, особливо порівняно з іншими гідними місцями для відвідування в Туманному Альбіоні.

"Особисто я б набагато краще провела час у мальовничій сільській місцевості Великої Британії, десь у Котсуолдсі чи Озерному краю. Або ж я б вирушила на північ Шотландії, щоб відвідати чудове готичне місто Единбург чи суворе Шотландське нагір'я", — зазначила Петерсон.

Лондон мандрівниця зі стажем вважає переоціненим та занадто дорогим Фото: Flickr / Russ2009

Амстердам

Столицю Нідерландів Амстердам мандрівниця назвала гарним, однак "занадто туристичним". Амстердам справді такий різнобарвний, як на листівках, з мальовничими каналами та уквітчаними вулицями. Втім, за словами Петерсон, центр міста нагадує дорогий тематичний парк з безліччю сувенірних крамниць і великими натовпами.

"Мені справді сподобалося досліджувати тихіші вулиці за межами центральної частини міста, але зрештою, це не те місто, куди я поспішаю повертатися", — резюмувала туристка.

Столицю Нідерландів Амстердам досвідчена мандрівниця назвала занадто туристичною Фото: Flickr / jadcab

Гельсінкі

Столиця Фінляндії Гельсінкі здалася мандрівниці далеко не найцікавішою порівняно з іншими європейськими містами. Дейл відзначила чистоту Гельсінкі, та, за її словами, через це місто здається занадто "стерильним" і йому бракує розваг і жвавості.

Туристка обійшла найпопулярніші туристичні пам'ятки за один день, і їй було важко знайти собі заняття на решту часу, виділеного на відвідування фінської столиці.

"Коли йдеться про північні столиці, я віддаю перевагу таким містам, як Копенгаген чи Стокгольм, які, на мою думку, пропонують більше можливостей для розваг", — зазначила Петерсон.

Столиця Фінляндії Гельсінкі здалася мандрівниці нудною Фото: Flickr / piet theisohn

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