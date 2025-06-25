Куда не следует ехать в отпуск: путешественница назвала столицы Европы, которые ее разочаровали

Европа со своим многообразием и контрастами имеет что предложить путешественникам на любой вкус. Каждая европейская столица является уникальной, и некоторые из популярных среди туристов городов могут не оправдать ожиданий.

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Путешественница из Нью-Йорка Дейл Петерсон проводит в Европе несколько месяцев в году и утверждает, что посетила каждую столицу на континенте. Она рассказала для издания Business Insider, какие три европейских города пропустила бы во время следующего путешествия.

Лондон

Дейл признала, что столице Великобритании есть что предложить туристам, однако на нее она не произвела впечатления. По словам путешественницы, Лондон имеет много преимуществ, в частности бесплатные музеи и множество заведений с разнообразными меню, но город показался ей переоцененным и слишком дорогим, особенно по сравнению с другими достойными местами для посещения в Туманном Альбионе.

"Лично я бы гораздо лучше провела время в живописной сельской местности Великобритании, где-то в Котсуолдсе или Озерном крае. Или же я бы отправилась на север Шотландии, чтобы посетить замечательный готический город Эдинбург или суровое Шотландское нагорье", — отметила Петерсон.

Лондон путешественница со стажем считает переоцененным и слишком дорогим Фото: Flickr / Russ2009

Амстердам

Столицу Нидерландов Амстердам путешественница назвала красивым, однако "слишком туристическим". Амстердам действительно такой разноцветный, как на открытках, с живописными каналами и украшенными улицами. Впрочем, по словам Петерсон, центр города напоминает дорогой тематический парк с множеством сувенирных лавок и большими толпами.

"Мне действительно понравилось исследовать более тихие улицы за пределами центральной части города, но в конце концов, это не тот город, куда я спешу возвращаться", — резюмировала туристка.

Столицу Нидерландов Амстердам опытная путешественница назвала слишком туристической Фото: Flickr / jadcab

Хельсинки

Столица Финляндии Хельсинки показалась путешественнице далеко не самой интересной по сравнению с другими европейскими городами. Дейл отметила чистоту Хельсинки, но, по ее словам, из-за этого город кажется слишком "стерильным" и ему не хватает развлечений и живости.

Туристка обошла самые популярные туристические достопримечательности за один день, и ей было трудно найти себе занятие на оставшееся время, выделенное на посещение финской столицы.

"Когда речь идет о северных столицах, я предпочитаю такие города, как Копенгаген или Стокгольм, которые, по моему мнению, предлагают больше возможностей для развлечений", — отметила Петерсон.

Столица Финляндии Хельсинки показалась путешественнице скучной Фото: Flickr / piet theisohn

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