"Закликаємо виправити помилку": у Китаї відреагували на санкції, запроваджені Зеленським

Напередодні президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 27 липня 2025 року щодо економічних санкцій, спрямоване проти підприємств та осіб, які працюють на ВПК Росії. Серед них опинилися і китайські компанії.

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У списку — 53 фізичні та юридичні особи з Китаю та інших країн, про що йдеться в указі №555, опублікованому на сайті президента. У Піднебесній знають про рішення України і вже відреагували на список. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час брифінгу пояснив позицію зовнішньополітичного відомства.

"Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій, які не мають під собою жодного підґрунтя в міжнародному праві та не схвалені Радою Безпеки ООН. Ми закликаємо українську сторону негайно виправити свою помилку та усунути негативні наслідки. Китай буде твердо захищати законні права та інтереси китайських компаній", — заявив він.

Китай є одним із ключових прихильників РФ у війні проти України, допомагаючи тій нарощувати виробництво зброї, будувати заводи і поставляючи комплектуючі. При цьому в офіційній площині влада КНР спростовує цю інформацію.

Проте журналісти з'ясували, що Росії вдалося наростити виробництво ракет "Іскандер", якими вона обстрілює Україну, розширивши Вотткінський завод, — стратегічний державний об'єкт, який обслуговує ядерні сили РФ.

Компанії з Китаю, Тайваню і Білорусі постачали стратегічному російському ракетному заводу критично важливе виробниче обладнання через приватних російських посередників. Ці поставки в кінцевому підсумку зміцнили один із найнебезпечніших військових виробничих об'єктів Росії

Основним джерелом імпорту став Китай — з десяти ідентифікованих контрактів вісім припадають саме на материкову частину КНР. Окремі поставки надходили з Тайваню та Білорусі.

Зі свого боку представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров заявив, що РФ наздоганяє Україну у виробництві БПЛА, і не останню роль у цьому відіграє підтримка КНР.

"Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігацію, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, системи антенних полів, плати управління, навігацію. Вони використовують так звані компанії-прокладки, змінюють назви, роблять усе, щоб не потрапити під експортний контроль і уникнути санкцій за свою діяльність. Але офіційно Китай дотримується всіх правил. Але тільки офіційно", — зазначив він.

Нагадаємо, на початку липня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прямо заявив главі зовнішньополітичного відомства ЄС Кайї Каллас, що Пекін зацікавлений у тому, щоб Росія виграла.

Ми також розповідали, що РФ поділилася з Китаєм і КНДР технологією виготовлення ракет класу "повітря-повітря".