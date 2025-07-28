"Призываем исправить ошибку": в Китае отреагировали на санкции, введенные Зеленским

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО 27 июля 2025 года по экономическим санкциям, направленное против предприятий и лиц, которые работают на ВПК России. Среди них оказались и китайские компании.

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В списке – 53 физических и юридических лица из Китая и других стран, о чем говорится в указе №555, опубликованном на сайте президента. В Поднебесной знают о решении Украины и уже отреагировали на список. Спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь во время брифинга объяснил позицию внешнеполитического ведомства.

"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН. Мы призываем украинскую сторону немедленно исправить свою ошибку и устранить негативные последствия. Китай будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний", – заявил он.

Китай является одним из ключевых сторонников РФ в войне против Украины, помогая той наращивать производство оружия, строить заводы и поставляя комплектующие. При этом в официальной плоскости власти КНР опровергают эту информацию.

Тем не менее, журналисты выяснили, что России удалось нарастить производство ракет "Искандер", которыми она обстреливает Украину, расширив Уоткинский завод, — стратегический государственный объект, который обслуживает ядерные силы РФ.

Компании из Китая, Тайваня и Беларуси поставляли стратегическому российскому ракетному заводу критически важное производственное оборудование через частных российских посредников. Эти поставки в конечном итоге укрепили один из самых опасных военных производственных объектов России

Основным источником импорта стал Китай — из десяти идентифицированных контрактов восемь приходятся именно на материковую часть КНР. Отдельные поставки поступали из Тайваня и Беларуси.

В свою очередь представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявил, что РФ догоняет Украину в производстве БПЛА, и не последнюю роль в этом играет поддержка КНР.

"Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигацию, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, системы антенных полей, платы управления, навигацию. Они используют так называемые компании-прокладки, меняют названия, делают все, чтобы не попасть под экспортный контроль и избежать санкций за свою деятельность. Но официально Китай придерживается всех правил. Но только официально", – отметил он.

Напомним, в начале июля министр иностранных дел Китая Ван И прямо заявил главе внешнеполитического ведомства ЕС Кайе Каллас, что Пекин заинтересован в том, чтобы Россия выиграла.

Мы также рассказывали, что РФ поделилась с Китаем и КНДР технологией изготовления ракет класса "воздух-воздух".