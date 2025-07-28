"Могила для росіян": у Держдумі РФ обурилися гімном "Талібану"

У мережі завірусився гімн "Талібану", де, серед іншого, є кілька неприємних фраз у бік Росії. У Держдумі вже відреагували.

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3 липня 2025 року Росія першою у світі офіційно визнала Другий Ісламський Емірат Афганістан (Талібан). Перед цим, 17 квітня влада РФ призупинила заборону на діяльність руху "Талібан", який вони ж внесли до списку терористичних організацій у 2003 році. Однак тільки зараз у РФ звернули увагу на гімн "Талібану" і були неприємно здивовані, пише "Миротворець".

Річ у тім, що третій і четвертий куплети гімну, затвердженого керівництвом "Талібану", містять такі фрази, як "він став могилою для росіян!" (мається на увазі Афганістан), а також "Подивися на купи черепів, ось, що залишилося від росіян!".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа в коментарі радіо "Говорит Москва" заявив, що на ці слова слід звернути особливу увагу.

"Півтора року тому я один із перших приїхав до Афганістану, зустрічався з місцевими товаришами, зокрема і з моджахедами. І вони були дуже налаштовані на контакти. Сьогодні вони підтримують відносини з нашими найближчими сусідами — це і Казахстан, і Киргизія, і низка інших країн. Треба звернути на це [гімн "Талібану" — прим. ред] найпильнішу увагу. Тому що якщо товариші хочуть дружити, то вони повинні до цієї дружби ставитися, як і личить", — сказав він.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Москва має намір розвивати діалог із Кабулом на різних рівнях, проте особисті переговори президента РФ Володимира Путіна з афганським керівництвом поки що не заплановані.

Нагадаємо, що 4 квітня голова Кремля Володимир Путін на саміті ШОС заявив, що керівництво Афганістану є союзником Росії в боротьбі з тероризмом.

"Загалом ми повинні виходити з того, що рух "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби, безумовно, для нас союзники у боротьбі з тероризмом. І ми неодноразово отримували такі сигнали з боку руху "Талібан" про те, що вони готові з нами працювати і на антитерористичному треку", — повідомив президент РФ.

Хто такі таліби?

Талібан — ісламська радикальна релігійна течія, що виникла в першій половині 90-х років на території Афганістану серед представників народності пуштуни. Після виведення американських військ 2021 року вони знову захопили країну. У багатьох країнах Талібан вважається терористичною організацією.

Нагадаємо, що в РФ пообіцяли зробити все можливе, щоб допомогти талібам. Кремль заявив про намір налагодити торговельні відносини з афганськими терористами.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі з путінських чиновників можуть піти на співпрацю із Заходом, щоб зупинити війну. За словами керівництва ФБР, випадки переходу на бік США в історії відбувалися неодноразово. Як приклад нагадали про Анатолія Чубайса.