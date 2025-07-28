"Могила для россиян": в Госдуме РФ возмутились гимном "Талибана"

В сети завирусился гимн "Талибана", где, среди прочего, есть несколько нелицеприятных фраз в сторону России. В Госдуме уже отреагировали.

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3 июля 2025 года Россия первой в мире официально признала Второй Исламский Эмират Афганистан (Талибан). Перед этим, 17 апреля власти РФ приостановили запрет на деятельность движения "Талибан", которое они же внесли в список террористических организаций в 2003 году. Однакто только сейчас в РФ обратили внимание на гимн "Талибана" и были неприятно удивлены, пишет "Миротворец".

Дело в том, что третий и четвертый куплеты гимна, утвержденного руководством "Талибана", содержат такие фразы, как "он стал могилой для русских!" (имеется в виду Афганистан), а также "Посмотри на груды черепов, вот, что осталось от русских!".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии радио "Говорит Москва" заявил, что на эти слова следует обратить особое внимание.

"Полтора года назад я один из первых приехал в Афганистан, встречался с местными товарищами, в том числе и с моджахедами. И они были очень настроены на контакты. Сегодня они поддерживают отношения с нашими ближайшими соседями — это и Казахстан, и Киргизия, и ряд других стран. Надо обратить на это [гимн "Талибана" — прим. ред] самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена развивать диалог с Кабулом на разных уровнях, однако личные переговоры президента РФ Владимира Путина с афганским руководством пока не запланированы.

Напомним, что 4 апреля глава Кремля Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что руководство Афганистана является союзником России в борьбе с терроризмом.

"В целом мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", — сообщил президент РФ.

Кто такие талибы?

Талибан — исламское радикальное религиозное течение, возникшее в первой половине 90-х годов на территории Афганистана среди представителей народности пуштуны. После вывода американских войск в 2021 году они вновь захватили страну. Во многих странах Талибан считается террористической организацией.

Напомним, что в РФ пообещали сделать все возможное, чтобы помочь талибам. Кремль заявил о намерении наладить торговые отношения с афганскими террористами.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые из путинских чиновников могут пойти на сотрудничество с Западом, чтобы остановить войну. По словам руководства ФБР, случаи перехода на сторону США в истории происходили неоднократно. В качестве примера напомнили об Анатолии Чубайсе.