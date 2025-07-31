Kiev замість Kyiv: трупа під виглядом "українського балету" ставить в Іспанії "Лебедине озеро"

В Іспанії трупа з назвою Ballet de Kiev гастролює з балетом "Лебедине озеро" Петра Чайковського. Попри часткове українське походження, цей російський композитор є інструментом просування Росією її культури у світі. В Національній опері України назвали Ballet de Kiev "сумнівним колективом" і наголосили, що не мають жодного зв'язку з цією трупою.

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Ballet de Kiev продає квитки на виступи в різних містах Іспанії, серед постановок — балет Петра Чайковського "Лебедине озеро", який вважається російською класикою. На сайті трупи написано, що вона базується в Міжнародному центрі культури та мистецтв у Києві та була заснована У 2017 році солістом Київського оперного театру Віктором Іщуком.

Ballet de Kiev ставить "Лебедине озеро" в різних іспанських містах Фото: скриншот

Примітна транслітерація столиці України в назві трупи: замість українського Kyiv використано російський варіант Kiev.

Серед солістів Ballet de Kiev перелічені уродженці та уродженки України й Білорусі.

Балет "Лебедине озеро" в Іспанії ставить приватна трупа

Національна опера України в грудні 2022 року публікувала оголошення про те, що європейськими містами гастролюють з показами вистав "Лускунчик" та "Лебедине озеро" невідомі балетні трупи зі співзвучними бренду назвами, такими як Ballet de Kiev, Kiew Grand Ballett, Kyiv City Ballet, Nasjonalballetten fra Kyiv, Ukraine Classic Ballet тощо.

"Вважаємо за необхідне категорично заявити: ці сумнівні колективи не мають жодного відношення до Національної опери України. Наша позиція — вилучення з поточного репертуару творів російських композиторів — принципова, і ми її неухильно дотримуємося", — зазначили в Національній опері.

Трупа Ballet de Kiev, що ставить в Іспанії "Лебедине озеро", не має відношення до Національної опери України Фото: Ballet de Kyiv

Фейковий балет: трупи в Європі маскуються під українські

Журналісти проєкту "Тексти" зазначали, що попри відмову державних театрів від розповсюдження культурного продукту країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у Європі почали з'являтися афіші постановок російських творів із прізвищами відомих прим і прем'єрів і назвами труп зі словами "національний", "київський" чи "Україна", які вводять глядачів в оману. У Міністерстві культури України журналістам розповіли, що ці вистави ставлять приватні компанії, частину з яких заснували громадяни України, та зізналися, що не можуть подати на такі трупи в суд за неправомірне використання власних назв, оскільки вони не порушують законів країн, де виступають.

За підрахунками розслідувачів, від 1 грудня 2022-го до 28 лютого 2023 року у 200 містах 19 європейських країн було заплановано 289 вистав "Лебедине озеро", з яких 155 давали колективи, пов'язані з Україною.

У квітні 2025 року шведське телебачення SVT з'ясувало, що росіяни під назвою "Балет України" у Швеції поставили "Лускунчика".

Нагадаємо, 25 липня аналітики DeepState викрили фейковий пропагандистський ролик про захід ЗС РФ у Покровськ.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України 21 червня розповідали, що російські пропагандисти поширюють брехню про затримання поляків в Україні.