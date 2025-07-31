Kiev вместо Kyiv: труппа под видом "украинского балета" ставит в Испании "Лебединое озеро"

В Испании труппа с названием Ballet de Kiev гастролирует с балетом "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Несмотря на частичное украинское происхождение, этот российский композитор является инструментом продвижения Россией ее культуры в мире. В Национальной опере Украины назвали Ballet de Kiev "сомнительным коллективом" и отметили, что не имеют никакой связи с этой труппой.

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Ballet de Kiev продает билеты на выступления в разных городах Испании, среди постановок — балет Петра Чайковского "Лебединое озеро", который считается русской классикой. На сайте труппы написано, что она базируется в Международном центре культуры и искусств в Киеве и была основана в 2017 году солистом Киевского оперного театра Виктором Ищуком.

Ballet de Kiev ставит "Лебединое озеро" в разных испанских городах Фото: скриншот

Примечательна транслитерация столицы Украины в названии труппы: вместо украинского Kyiv использован русский вариант Kiev.

Среди солистов Ballet de Kiev перечислены уроженцы и уроженки Украины и Беларуси.

Балет "Лебединое озеро" в Испании ставит частная труппа

Национальная опера Украины в декабре 2022 года публиковала объявление о том, что европейскими городами гастролируют с показами спектаклей "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" неизвестные балетные труппы с созвучными бренду названиями, такими как Ballet de Kiev, Kiew Grand Ballett, Kyiv City Ballet, Nasjonalballetten fra Kyiv, Ukraine Classic Ballet и прочие.

"Считаем необходимым категорически заявить: эти сомнительные коллективы не имеют никакого отношения к Национальной опере Украины. Наша позиция — изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов — принципиальная, и мы ее неуклонно придерживаемся", — отметили в Национальной опере.

Труппа Ballet de Kiev, ставящая в Испании "Лебединое озеро", не имеет отношения к Национальной опере Украины Фото: Ballet de Kyiv

Фейковый балет: труппы в Европе маскируются под украинские

Журналисты проекта "Тексты" отмечали, что несмотря на отказ государственных театров от распространения культурного продукта страны-агрессора после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе начали появляться афиши постановок российских произведений с фамилиями известных прим и премьеров и названиями трупп со словами "национальный", "киевский" или "Украина", которые вводят зрителей в заблуждение. В Министерстве культуры Украины журналистам рассказали, что эти спектакли ставят частные компании, часть из которых основали граждане Украины, и признались, что не могут подать на такие труппы в суд за неправомерное использование собственных названий, поскольку они не нарушают законов стран, где выступают.

По подсчетам расследователей, с 1 декабря 2022-го по 28 февраля 2023 года в 200 городах 19 европейских стран было запланировано 289 спектаклей "Лебединое озеро", из которых 155 давали коллективы, связанные с Украиной.

В апреле 2025 года шведское телевидение SVT выяснило, что россияне под названием "Балет Украины" в Швеции поставили "Щелкунчика".

Напомним, 25 июля аналитики DeepState разоблачили фейковый пропагандистский ролик о заходе ВС РФ в Покровск.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины 21 июня рассказывали, что российские пропагандисты распространяют ложь о задержании поляков в Украине.