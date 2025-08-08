Вірус чикунгунья: у Китаї вже понад 8 000 хворих, інфекція дісталася Тайваню (відео)

Вірус чикунгунья, який переносять комарі, стрімко поширюється в Китаї. Тільки за один тиждень виявили близько 3 000 випадків у провінції Гуандун.

Епіцентром спалаху захворювання стало місто Фошань. Хворих госпіталізували, всі вони сплять під москітними сітками, повідомив телеканал Euronews.

Швидкість поширення вірусу досить висока — за останній тиждень виявили близько 3 000 випадків. Крім Фошаня, в інших 12 містах Гуандуна теж підтвердили випадки захворювання.

Китайська влада каже, що чикунгунья нібито завезли в країну в липні, але не уточнила, звідки саме він узявся.

Першого хворого на лихоманку чикунгунья на Тайвані зафіксували 8 серпня

Вірус, який переносять комарі, вже перетнув Тайванську протоку з південного Китаю, де кількість підтверджених випадків захворювання вже перевищила 8 000, зазначає Al Jazeera.

Першого хворого на лихоманку чикунгунья на Тайвані зафіксували 8 серпня у жінки, яка відвідала Фошань і повернулася звідти 30 липня. За словами Роджера Г'юсона, глави відділу епідеміологічного нагляду за вірусом у британському Інституті Веллкома Сенгера, спалах став найбільшим за всю історію спостережень.

Вірус може спричинити високу температуру, висип, головний біль, нудоту і втому. Симптоми можуть тривати до семи днів, а болі в м'язах і суглобах — кілька тижнів.

Боротьба з вірусом чикунгунья в Китаї

Г'юсон каже, що сплеск захворюваності пояснюється низьким імунітетом китайців і "екологічною придатністю" для комарів видів Aedes aegypti і Aedes albopictus, що розмножуються в стоячій воді.

Жителям Фошаня загрожують штрафами до 1 400 доларів за зберігання води в ємностях на відкритому повітрі. А минулого тижня влада міста випустила у водойми тисячі риб, які поїдають комарів. Також над містом запустили дрони для відстеження скупчення води.

"Нещодавній сплеск інфекції вдалося стримати. Намітилася тенденція до зниження кількості нових хворих у провінції", — повідомив директор Центру з контролю і профілактики захворювань провінції Гуандун Кан Мінь.

Жителям провінції Гуандун рекомендують використовувати захисні бар'єри від проникнення комах: сітчасті двері, москітні сітки на ліжках і спреї від комарів.

Нагадаємо, спалахи лихоманки чикунгунья часто відбуваються в Південній і Південно-Східній Азії та деяких країнах Африки.

Фокус також писав про поширення в Європі лихоманки Західного Нілу. Відомо, що в Італії від неї померло 10 осіб, більшість — пенсійного віку.