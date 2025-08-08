Вирус чикунгунья: в Китае уже свыше 8 000 больных, инфекция добралась до Тайваня (видео)

Вирус чикунгунья, переносимый комарами, стремительно распространяется в Китае. Только за одну неделю выявили около 3 000 случаев в провинции Гуандун.

Эпицентром вспышки заболевания стал город Фошань. Больных госпитализировали, все они спят под москитными сетками, сообщил телеканал Euronews.

Cкорость распространения вируса довольно высокая — за последнюю неделю выявили около 3 000 случаев. Помимо Фошаня, в других 12 городах Гуандуна тоже подтвердили случаи заболевания.

Китайские власти говорят, что чикунгунья якобы завезли в страну в июле, но не уточнили, откуда именно он взялся.

Первого больного лихорадкой чикунгунья на Тайване зафиксировали 8 августа

Вирус, переносимый комарами, уже пересек Тайваньский пролив из южного Китая, где число подтвержденных случаев заболевания уже превысило 8 000, отмечает Al Jazeera.

Первого больного лихорадкой чикунгунья на Тайване зафиксировали 8 августа у женщины, посетившей Фошань и вернувшейся оттуда 30 июля. По словам Роджера Хьюсона, главы отдела эпидемиологического надзора за вирусом в британском Институте Уэллкома Сэнгера, вспышка стала крупнейшей за всю историю наблюдений.

Вирус может вызвать высокую температуру, сыпь, головную боль, тошноту и усталость. Симптомы могут продлиться до семи дней, а боли в мышцах и суставах — несколько недель.

Борьба с вирусом чикунгунья в Китае

Хьюсон говорит, что всплеск заболеваемости поясняется низким иммунитетом китайцев и "экологической пригодностью" для комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, размножающихся в стоячей воде.

Жителям Фошаня грозят штрафами до 1 400 долларов за хранение воды в емкостях на открытом воздухе. А на прошлой неделе власти города выпустили в водоемы тысячи рыб, поедающих комаров. Также над городом запустили дроны для отслеживания скопления воды.

"Недавний всплеск инфекции удалось сдержать. Наметилась тенденция к снижению числа новых больных в провинции", — сообщил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь.

Жителям провинции Гуандун рекомендуют использовать защитные барьеры от проникновения насекомых: сетчатые двери, москитные сетки на кроватях и спреи от комаров.

Напомним, вспышки лихорадки чикунгунья часто происходят в Южной и Юго-Восточной Азии и некоторых странах Африки.

Фокус также писал о распространении в Европе лихорадки Западного Нила. Известно, что в Италии от нее умерло 10 человек, большинство — пенсионного возраста.