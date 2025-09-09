На судні Ґрети Тунберг в Тунісі спалахнула пожежа: активісти заявили про атаку дрона (відео)

Глобальна флотилія Сумуд (GSF), у складі якої прямує до Сектору Гази з гуманітарною допомогою шведська активістка Ґрета Тунберг, заявила про атаку дрона на одне зі своїх суден в порту Сіді-Бусаїд в Тунісі. Місцева влада заперечує удар безпілотника.

Активісти розповіли, що на судні перебувала сама Ґрета Тунберг. При цьому Міністерство внутрішніх справ Тунісу заявило, що версія про удар безпілотника "не має підґрунтя" та на судні спалахнула пожежа, пише інформаційне агентство Reuters.

Шестеро пасажирів Глобальної флотилії Сумуд, які були на човні під португальським прапором під час інциденту, не постраждали. У заяві GSF ідеться, що пошкоджень зазнали головна палуба та підпалубне сховище.

На опублікованому GSF в соцмережах відео можна побачити момент, як яскравий повітряний об'єкт врізається в судно зверху, і після цього над ним здіймається дим. У флотилії заявили, що розслідування події триває та результати будуть оприлюднені, щойно стануть відомі.

Очевидець Reuters зазначив, що після удару біля туніського порту зібралися десятки людей з палестинськими прапорами. Спеціальна доповідачка Організації об'єднаних націй з питань окупованих палестинських територій Франческа Альбанез, яка також була в порту, припустила, що до нападу може бути причетний Ізраїль.

"Ми не знаємо, хто здійснив напад, але не здивуємося, якщо це був Ізраїль. Якщо це підтвердиться, це напад на суверенітет Тунісу", — сказала Альбанез.

Журналісти зазначили, що міжнародна ініціатива GSF рухається до Сектору Газа з наміром прорвати морську блокаду Ізраїлю, яка триває з моменту захоплення контролю над Газою угрупованням ХАМАС у 2007 році. Ізраїльська влада пояснювала, що таким чином прагне запобігти потряплянню зброї до бойовиків. Флотилія GSF підтримується делегаціями з 44 країн, до неї доєдналися зокрема шведська активістка Ґрета Тунберг та португальська ліва політикиня Маріана Мортагуа.

Місія Ґрети Тунберг до Сектору Гази: деталі

Нагадаємо, у червні судно Ґрети Тунберг Madleen, яке прямувало з гуманітарною допомогою до Сектора Гази, заарештувала армія Ізраїлю. Після цього всіх пасажирів судна доставили в аеропорт "Бен-Гуріон" і депортували з Ізраїлю.

10 серпня Ґрета Тунберг повідомила, що знову зібралася в Сектор Гази. Вона анонсувала "наймасштабнішу спробу прорвати ізраїльську блокаду" та розповідала, що десятки суден "Глобальної флотилії Сумуд" вирушать з Іспанії, а 4 вересня зустрінуться ще з десятками кораблів з Тунісу та інших портів.