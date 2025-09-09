На судне Греты Тунберг в Тунисе вспыхнул пожар: активисты заявили об атаке дрона (видео)

Глобальная флотилия Сумуд (GSF), в составе которой направляется в Сектор Газа с гуманитарной помощью шведская активистка Грета Тунберг, заявила об атаке дрона на одно из своих судов в порту Сиди-Бусаид в Тунисе. Местные власти отрицают удар беспилотника.

Related video

Активисты рассказали, что на судне находилась сама Грета Тунберг. При этом Министерство внутренних дел Туниса заявило, что версия об ударе беспилотника "не имеет основания" и на судне вспыхнул пожар, пишет информационное агентство Reuters.

Шестеро пассажиров Глобальной флотилии Сумуд, которые были на лодке под португальским флагом во время инцидента, не пострадали. В заявлении GSF говорится, что повреждения получили главная палуба и подпалубное хранилище.

На опубликованном GSF в соцсетях видео можно увидеть момент, как яркий воздушный объект врезается в судно сверху, и после этого над ним поднимается дым. Во флотилии заявили, что расследование происшествия продолжается и результаты будут обнародованы, как только станут известны.

Очевидец Reuters отметил, что после удара возле тунисского порта собрались десятки людей с палестинскими флагами. Специальный докладчик Организации объединенных наций по вопросам оккупированных палестинских территорий Франческа Альбанез, которая также была в порту, предположила, что к нападению может быть причастен Израиль.

"Мы не знаем, кто совершил нападение, но не удивимся, если это был Израиль. Если это подтвердится, это нападение на суверенитет Туниса", — сказала Альбанез.

Журналисты отметили, что международная инициатива GSF движется в Сектор Газа с намерением прорвать морскую блокаду Израиля, которая длится с момента захвата контроля над Газой группировкой ХАМАС в 2007 году. Израильские власти объясняли, что таким образом стремятся предотвратить попадание оружия к боевикам. Флотилия GSF поддерживается делегациями из 44 стран, к ней присоединились в частности шведская активистка Грета Тунберг и португальский левый политик Мариана Мортагуа.

Миссия Греты Тунберг в Сектор Газа: детали

Напомним, в июне судно Греты Тунберг Madleen, которое направлялось с гуманитарной помощью в Сектор Газа, арестовала армия Израиля. После этого всех пассажиров судна доставили в аэропорт "Бен-Гурион" и депортировали из Израиля.

10 августа Грета Тунберг сообщила, что снова собралась в Сектор Газа. Она анонсировала "самую масштабную попытку прорвать израильскую блокаду" и рассказывала, что десятки судов "Глобальной флотилии Сумуд" отправятся из Испании, а 4 сентября встретятся еще с десятками кораблей из Туниса и других портов.