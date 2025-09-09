На судне Греты Тунберг в Тунисе вспыхнул пожар: активисты заявили об атаке дрона (видео)
Глобальная флотилия Сумуд (GSF), в составе которой направляется в Сектор Газа с гуманитарной помощью шведская активистка Грета Тунберг, заявила об атаке дрона на одно из своих судов в порту Сиди-Бусаид в Тунисе. Местные власти отрицают удар беспилотника.
Активисты рассказали, что на судне находилась сама Грета Тунберг. При этом Министерство внутренних дел Туниса заявило, что версия об ударе беспилотника "не имеет основания" и на судне вспыхнул пожар, пишет информационное агентство Reuters.
Шестеро пассажиров Глобальной флотилии Сумуд, которые были на лодке под португальским флагом во время инцидента, не пострадали. В заявлении GSF говорится, что повреждения получили главная палуба и подпалубное хранилище.
На опубликованном GSF в соцсетях видео можно увидеть момент, как яркий воздушный объект врезается в судно сверху, и после этого над ним поднимается дым. Во флотилии заявили, что расследование происшествия продолжается и результаты будут обнародованы, как только станут известны.
Очевидец Reuters отметил, что после удара возле тунисского порта собрались десятки людей с палестинскими флагами. Специальный докладчик Организации объединенных наций по вопросам оккупированных палестинских территорий Франческа Альбанез, которая также была в порту, предположила, что к нападению может быть причастен Израиль.
"Мы не знаем, кто совершил нападение, но не удивимся, если это был Израиль. Если это подтвердится, это нападение на суверенитет Туниса", — сказала Альбанез.
Журналисты отметили, что международная инициатива GSF движется в Сектор Газа с намерением прорвать морскую блокаду Израиля, которая длится с момента захвата контроля над Газой группировкой ХАМАС в 2007 году. Израильские власти объясняли, что таким образом стремятся предотвратить попадание оружия к боевикам. Флотилия GSF поддерживается делегациями из 44 стран, к ней присоединились в частности шведская активистка Грета Тунберг и португальский левый политик Мариана Мортагуа.
Миссия Греты Тунберг в Сектор Газа: детали
Напомним, в июне судно Греты Тунберг Madleen, которое направлялось с гуманитарной помощью в Сектор Газа, арестовала армия Израиля. После этого всех пассажиров судна доставили в аэропорт "Бен-Гурион" и депортировали из Израиля.
10 августа Грета Тунберг сообщила, что снова собралась в Сектор Газа. Она анонсировала "самую масштабную попытку прорвать израильскую блокаду" и рассказывала, что десятки судов "Глобальной флотилии Сумуд" отправятся из Испании, а 4 сентября встретятся еще с десятками кораблей из Туниса и других портов.