"Швидше за Україну": у Держдумі закидають Фінляндії перетворення на "розсадник фашизму"
Російські посадовці продовжують висувати звинувачення на адресу Фінляндії. Мовляв, країна веде "безвідповідальну політику" та ризикує отримати "трагічні наслідки".
Цього разу із антифінською заявою виступив очільник комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов, пише російський пропагандистськи ресурс ТАСС. Зокрема, Картополов заявив, що Фінляндія стає "розсадником фашизму швидше за Україну".
Ще росіянин нібито поспівчував фінському народові – мовляв, той "не заслуговує на таку долю". Водночас Картополов заявив: "Якщо абсолютно бездарна політика нинішнього фінського керівництва призведе до якихось трагічних наслідків, то це буде на їхній совісті".
"Ми знаємо, як захистити свої інтереси і готові до будь-якого розвитку подій", – наголосив Картополов.
Нагадаємо, що це вже не перший такий російський закид на адресу Фінляндії. Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію в плануванні нападу на Росію. Він заявив, що Фінляндія нібито проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з росіянами під виглядом оборонних заходів.
Для експрезидента РФ Медведєва це теж не перший агресивний випад у бік європейських країн. Наприклад, раніше цього місяця Медведєв погрожував розправою президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за їхні зусилля щодо припинення війни в Україні.
Щодо самої Фінляндії, то нещодавно стало відомо, що Фінляндія відмовиться від свастики на прапорах. Військово-повітряні сили країни, які приєдналася до НАТО у квітні 2023 року, вирішили прибрати символіку з прапорів кількох своїх підрозділів, аби не справляти негативне враження на деяких союзників Альянсу.