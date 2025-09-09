Российские чиновники снова выдвигают обвинения в адрес Финляндии. Мол, та ведет "безответственную политику" и рискует получить "трагические последствия".

На этот раз с антифинским заявлением выступил глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов, пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС. В частности, Картополов заявил, что Финляндия становится "рассадником фашизма быстрее Украины".

Еще россиянин якобы посочувствовал финскому народу — мол, тот "не заслуживает такой судьбы". В то же время Картополов заявил: "Если абсолютно бездарная политика нынешнего финского руководства приведет к каким-то трагическим последствиям, то это будет на их совести".

"Мы знаем, как защитить свои интересы и готовы к любому развитию событий", — подчеркнул Картополов.

Напомним, что это уже не первое такое российское обвинение в адрес Финляндии. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в планировании нападения на Россию. Он заявил, что Финляндия якобы проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с россиянами под видом оборонительных мероприятий,.

Для экс-президента РФ Медведева это тоже не первый агрессивный выпад в сторону европейских стран. Например, ранее в этом месяце Медведев угрожал расправой президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу за их усилия по прекращению войны в Украине.

Что касается самой Финляндии, то недавно стало известно, что Финляндия откажется от свастики на флагах. Военно-воздушные силы страны, которая присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, решили убрать символику с флагов своих подразделений, чтобы не производить негативное впечатление на некоторых союзников Альянса.