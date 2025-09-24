Обидва "накази" виконав: що Путін пообіцяв батькові перед смертю

Президент РФ Володимир Путін під час останньої розмови в лікарні зі своїм смертельно хворим батьком влітку 1999 року дав йому дві обіцянки і обидві їх здійснив.

Володимир Путін-старший помер у віці 88 років від онкологічного захворювання в серпні 1999-го. Перед смертю він попросив сина про дві речі, які той мав зробити, ставши на чолі держави. Про це повідомляє Bild із посиланням на епізод із книги "Цар власною персоною: Як Володимир Путін обдурив усіх нас" Романа Баданіна і Михайла Рубіна.

За словами інформаторів з оточення політика, Путін-старший мріяв, щоб Крим одного разу знову став російським, а ще сумував за старим гімном Радянського Союзу, скасованим після розвалу СРСР.

Що стосується Криму, то під час Другої світової війни батько Путіна, тоді заводський робітник, був призваний на флот і кілька місяців прослужив на підводному човні Чорноморського флоту, у Севастополі. Пізніше його син показував фотографію свого батька в морській формі і — ніби ненароком — згадував зв'язок свого батька із Севастополем у статті до першої річниці окупації Криму.

Володимир Путін-старший служив у Севастополі на Чорноморському флоті Фото: З відкритих джерел

Що стосується другого побажання, то скасування нового гімну РФ стало одним із перших кроків Путіна-президента, незважаючи на незгоду його попередника Бориса Єльцина.

З грудня 2000 року в Росії звучить "Гімн Російської Федерації" на мелодію старого радянського гімну.

У книзі також наводиться епізод, де розповідається, що Путін-старший одружився з матір'ю майбутнього глави Кремля після того, як вибив їй вилами око.

