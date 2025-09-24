Оба "приказа" выполнил: что Путин пообещал отцу перед смертью

Президент РФ Владимир Путин во время последнего разговора в больнице со своим смертельно больным отцом летом 1999 года дал ему два обещания и оба их осуществил.

Владимир Путин-старший скончался в возрасте 88 лет от онкологического заболевания в августе 1999-го. Перед смертью он попросил сына о двух вещах, которые тот должен был сделать, став во главе государства. Об этом сообщает Bild со ссылкой на эпизод из книги "Царь собственной персоной: Как Владимир Путин обманул всех нас" Романа Баданина и Михаила Рубина.

По словам информаторов из окружения политика, Путин-старший мечтал, чтобы Крым однажды снова стал российским, а еще тосковал по старому гимну Советского Союза, упраздненному после развала СССР.

Что касается Крыма, то во время Второй мировой войны отец Путина, тогда заводской рабочий, был призван на флот и несколько месяцев прослужил на подлодке Черноморского флота, в Севастополе. Позже его сын показывал фотографию своего отца в морской форме и — как бы невзначай — упоминал связь своего отца с Севастополем в статье к первой годовщине оккупации Крыма.

Владимир Путин-старший служил в Севастополе на Черноморском флоте Фото: Из открытых источников

Что касается второго пожелания, то отмена нового гимна РФ стала одним из первых шагов Путина-президента, несмотря на несогласие его предшественника Бориса Ельцина.

С декабря 2000 года в России звучит "Гимн Российской Федерации" на мелодию старого советского гимна.

В книге также приводится эпизод, где рассказывается, что Путин-старший женился на матери будущего главы Кремля после того, как выбил ей вилами глаз.

Также сообщалось, как жена Путина узнала о его изменах. Среди любовниц политика была и несовершеннолетняя абитуриентка.