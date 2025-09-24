За руку з Епштейном: перед Капітолієм з'явилася нова статуя Трампа (відео)

Не встигла світова громадськість обговорити золоту скульптуру Трампа з біткоїном, як перед Капітолієм з'явилася нова композиція — президент США, який тримає за руку скандального фінансиста Джеффрі Епштейна.

Статуя на Національній алеї символізує "давній зв'язок" президента США і засудженого злочинця, який наклав на себе руки у в'язниці в очікуванні вироку, пише The Guardian.

"Ми святкуємо давній зв'язок між президентом Дональдом Дж. Трампом і його "найближчим другом" Джеффрі Епштейном", — свідчить табличка біля основи бронзової інсталяції.

Дозвіл Служби національних парків дозволить статуї залишатися на території Національної алеї до 20:00 неділі.

Виробник статуї поки що невідомий, але вона має художню та тематичну схожість із нещодавніми творами мистецтва, що критикують президента.

Серед скульптур на Національній алеї, які раніше побічно віддавали данину поваги Трампу, можна назвати бронзову купу фекалій, споруджену на столі в Конгресі на знак "вшанування" протестувальників 6 січня, і статую "Схвалено диктатором", яка зображає золотий великий палець, що нищить корону Статуї Свободи, а на постаменті — схвальні цитати Трампа від Володимира Путіна, Жаїра Болсонару, Кім Чен Ина і Віктора Орбана.

Зв'язок Трампа з Епштейном став тим фактором, який викликав розкол навіть серед його прихильників. Небажання президента публікувати так звані "файли Епштейна" підігрівало чутки про приховування інформації деякими з його відданих прихильників MAGA. Трамп заперечував свою дружбу з опальним фінансистом, проте нещодавно його ім'я знову спливло в неприємному контексті.

А у Великій Британії під час візиту президента США до Віндзорського замку активісти розстелили на галявині перед Віндзорським замком фото розміром 400 квадратних метрів, де політик із фінансистом разом.

Пізніше на стіни резиденції короля Чарльза III також спроєктували спільні фото та відео двох чоловіків.

