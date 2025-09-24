За руку с Эпштейном: перед Капитолием появилась новая статуя Трампа (видео)

Не успела мировая общественность обсудить золотую скульптуру Трампа с биткоином, как перед Капитолием появилась новая композиция — президент США, который держит за руку скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Related video

Статуя на Национальной аллее символизирует "давнюю связь" президента США и осужденного преступника, покончившего с собой в тюрьме в ожидании приговора, пишет The Guardian.

"Мы празднуем давнюю связь между президентом Дональдом Дж. Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном", — гласит табличка у основания бронзовой инсталляции.

Разрешение Службы национальных парков позволит статуе оставаться на территории Национальной аллеи до 20:00 воскресенья.

Изготовитель статуи пока неизвестен, но она имеет художественное и тематическое сходство с недавними произведениями искусства, критикующими президента.

Среди скульптур на Национальной аллее, которые ранее косвенно отдавали дань уважения Трампу, можно назвать бронзовую кучу фекалий, воздвигнутую на столе в Конгрессе в знак "почтения" протестующим 6 января, и статую "Одобрено диктатором", изображающую золотой большой палец, сокрушающий корону Статуи Свободы, а на постаменте — одобрительные цитаты Трампа от Владимира Путина, Жаира Болсонару, Ким Чен Ына и Виктора Орбана.

Связь Трампа с Эпштейном стала тем фактором, который вызвал раскол даже среди его сторонников. Нежелание президента публиковать так называемые "файлы Эпштейна" подогревало слухи о сокрытии информации некоторыми из его преданных сторонников MAGA. Трамп отрицал свою дружбу с опальным финансистом, однако недавно его имя снова всплыло в неприятном контексте.

А в Великобритании во время визита президента США в Виндзорский замок активисты расстелили на лужайке перед Виндзорским замком фото размером 400 квадратных метров, где политик с финансистом вместе.

Позже на стены резиденции короля Чарльза III также спроэцировали совместные фото и видео двух мужчин.

Напомним, почему нынешний президент США не поделил девушек с Эпштейном.