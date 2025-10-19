У вбивстві 17-річного українця в Дубліні обвинувачують його однолітка з Сомалі, — ЗМІ

У вбивстві українця в Дубліні обвинувачують 17-річного підлітка з Сомалі. За даними слідства, він поранив ножем свого ровесника, 17-річного Вадима Давиденка, в центрі для біженців Tusla.

Обвинувачений в убивстві українського підлітка постав перед Дублінським окружним судом ввечері 18 жовтня, пише RTE. Ім'я обвинуваченого не називають з огляду на його вік.

У засіданні брали участь представник центру Tusla і сомалійський перекладач, а також велика кількість правоохоронців. Соціальний працівник Tusla та призначений судом опікун були присутні на слуханні як дорослі, що несуть відповідальність за неповнолітнього.

За словами детектива-сержанта Марка Квілла, підліток нічого не відповів, коли йому зачитали звинувачення через перекладача. Адвокат захисту не подавав клопотання про заставу, та попросив про термінову психіатричну та медичну допомогу для його підопічного.

Підлітка взяли під варту та доставили до слідчого ізолятора Оберстаун у Дубліні. Наступне засідання має відбутися в Суді у справах дітей 21 жовтня.

Убивство українця в Дубліні сталося в центрі для біженців

Вбивство 17-річного підлітка з України Вадима Давиденка сталося близько 11:00 15 жовтня в центрі для біженців Tusla в ірландській столиці Дубліні. 17-річний підліток з Сомалі дістав легкі поранення, також була травмована працівниця центру, яка намагалася зупинити конфлікт. Правоохоронці тоді повідомляли, що підозрюваний в убивстві використав ніж чи іншу холодну зброю. За даними ЗМІ, в центрі Tusla проживає 551 неповнолітній, який потребує притулку, з яких 281 — українці. Всі підопічні центру — підлітки віком від 15 до 17 років.

Що відомо про Вадима Давиденка

В The Irish Time розповіли, що Вадиму мало виповнитися 18 років за два тижні. Хлопець вивчав ІТ і мріяв стати експертом з кібербезпеки та допомагати Україні боротися з російською агресією. За словами друга сім'ї, Вадим пропустив рейс з Польщі до Ірландії та рідні хотіли, щоб він повернувся додому, проте юнак вирішив продовжити подорож.

