В убийстве 17-летнего украинца в Дублине обвиняют его сверстника из Сомали, — СМИ

В убийстве украинца в Дублине обвиняют 17-летнего подростка из Сомали. По данным следствия, он ранил ножом своего ровесника, 17-летнего Вадима Давыденко, в центре для беженцев Tusla.

Обвиняемый в убийстве украинского подростка предстал перед Дублинским окружным судом вечером 18 октября, пишет RTE. Имя обвиняемого не называют ввиду его возраста.

В заседании участвовали представитель центра Tusla и сомалийский переводчик, а также большое количество правоохранителей. Социальный работник Tusla и назначенный судом опекун присутствовали на слушании как взрослые, несущие ответственность за несовершеннолетнего.

По словам детектива-сержанта Марка Квилла, подросток ничего не ответил, когда ему зачитали обвинения через переводчика. Адвокат защиты не подавал ходатайство о залоге, и попросил о срочной психиатрической и медицинской помощи для его подопечного.

Подростка взяли под стражу и доставили в следственный изолятор Оберстаун в Дублине. Следующее заседание должно состояться в Суде по делам детей 21 октября.

Убийство украинца в Дублине произошло в центре для беженцев

Убийство 17-летнего подростка из Украины Вадима Давыденко произошло около 11:00 15 октября в центре для беженцев Tusla в ирландской столице Дублине. 17-летний подросток из Сомали получил легкие ранения, также была травмирована работница центра, которая пыталась остановить конфликт. Правоохранители тогда сообщали, что подозреваемый в убийстве использовал нож или другое холодное оружие. По данным СМИ, в центре Tusla проживает 551 несовершеннолетний, который нуждается в приюте, из которых 281 — украинцы. Все подопечные центра — подростки в возрасте от 15 до 17 лет.

Что известно о Вадиме Давыденко

В The Irish Time рассказали, что Вадиму должно было исполниться 18 лет через две недели. Парень изучал ІТ и мечтал стать экспертом по кибербезопасности и помогать Украине бороться с российской агрессией. По словам друга семьи, Вадим пропустил рейс из Польши в Ирландию и родные хотели, чтобы он вернулся домой, однако юноша решил продолжить путешествие.

