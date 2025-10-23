На Меланію Трамп подали до суду: у чому її звинувачують

Письменник Майкл Вулфф подав до суду на першу леді США Меланію Трамп, стверджуючи, що вона погрожувала йому судовим позовом на суму в мільярд доларів.

У такий спосіб дружина американського президента Дональда Трампа нібито хотіла перешкодити йому повідомляти і писати про її ймовірні зв'язки з Джеффрі Епштейном, повідомляє NBS News. Позов подано до Верховного суду Нью-Йорка на Мангеттені.

"У претензій пані Трамп єдина мета — переслідувати, залякувати, карати або в інший зловмисний спосіб перешкодити свободі слова пана Вулффа", — йдеться в документі.

До позову додано лист адвоката Трампа Алехандро Бріто, який він надіслав Вулффу, автору книги "Вогонь і лють", минулого тижня.

У ньому — вимога відмовитися від своїх публічних висловлювань, що пов'язують його клієнтку з фінансистом Джеффрі Епштейном, відомим сексуальним злочинцем, і зробити "грошову пропозицію пані Трамп як компенсацію заподіяної вами шкоди".

Меланія продовжує заперечувати будь-який зв'язок із покійним педофілом і називає будь-яку інформацію про це "неправдивою". У заяві її офісу йшлося про те, що вона "з гордістю продовжує протистояти тим, хто поширює зловмисну і наклепницьку брехню, відчайдушно намагаючись здобути незаслужену увагу і гроші шляхом своїх незаконних дій".

Раніше Вулфф стверджував, що Епштейн познайомив Меланію з Трампом. За його словами, вона знала Епштейна, який був пов'язаний із Трампом, коли зустріла свого нинішнього чоловіка.

Слова письменника оприлюднив ресурс The Daily Beast, але після того, як отримав лист від адвоката першої леді, який оскаржив зміст і формулювання статті, видалив матеріал і вибачився за "будь-яку плутанину або непорозуміння".

У позові Вулффа йдеться про те, що твердження в статті були вирвані з контексту, і він стверджує, що не обмовляв Трампа. Трампу не висунуто жодних звинувачень у зв'язку з Епштейном. Епштейн дружив із Дональдом Трампом у 1990-х і на початку 2000-х років.

Джеффрі Епштейн наклав на себе руки в серпні 2019 року, чекаючи суду за новими звинуваченнями в торгівлі дівчатками-підлітками. Його колишню дівчину Гіслейн Максвелл притягнули до відповідальності за її роль у вербуванні неповнолітніх жертв і засудили до 20 років позбавлення волі в грудні 2021 року.

