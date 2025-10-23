На Меланию Трамп подали в суд: в чем ее обвиняют

Писатель Майкл Вулфф подал в суд на первую леди США Меланию Трамп, утверждая, что она угрожала ему судебным иском на сумму в миллиард долларов.

Таким способом жена американского президента Дональда Трампа якобы хотела помешать ему сообщать и писать о ее предполагаемых связях с Джеффри Эпштейном, сообщает NBS News. Иск подан в Верховный суд Нью-Йорка на Манхэттене.

"У претензий госпожи Трамп единственная цель — преследовать, запугивать, наказывать или иным злонамеренным образом воспрепятствовать свободе слова господинана Вулффа", — говорится в документе.

К иску приложено письмо адвоката Трампа Алехандро Брито, которое он отправил Вулффу, автору книги "Огонь и ярость", на прошлой неделе.

В нем – требование отказаться от своих публичных высказываний, связывающих его клиентку с финансистом Джеффри Эпштейном, известным сексуальным преступником, и сделать "денежное предложение госпоже Трамп в качестве компенсации причиненного вами вреда".

Мелания продолжает отрицать какую-либо связь с покойным педофилом и называет любую информацию об этом "ложной". В заявлении ее офиса говорилось, что она "с гордостью продолжает противостоять тем, кто распространяет злонамеренную и клеветническую ложь, отчаянно пытаясь получить незаслуженное внимание и деньги за счет своих незаконных действий".

Ранее Вулфф утверждал, что Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. По его словам, она знала Эпштейна, который был связан с Трампом, когда встретила своего нынешнего мужа.

Слова писателя обнародовал ресурс The Daily Beast, но после того, как получил письмо от адвоката первой леди, который оспорил содержание и формулировку статьи, удалил материал и принес извинения за "любую путаницу или недоразумение".

В иске Вулффа говорится, что утверждения в статье были вырваны из контекста, и он утверждает, что не клеветал на Трампа. Трампу не предъявлено никаких обвинений в связи с Эпштейном. Эпштейн дружил с Дональдом Трампом в 1990-х и начале 2000-х годов.

Джеффри Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года, ожидая суда по новым обвинениям в торговле девочками-подростками. Его бывшая девушка Гислейн Максвелл была привлечена к ответственности за ее роль в вербовке несовершеннолетних жертв и приговорена к 20 годам лишения свободы в декабре 2021 года.

