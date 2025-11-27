В Гонконзі сталася найсмертоносніша пожежа за 63 роки: загинули десятки людей, названо причину

Пожежа в Гонконзі, яка охопила сім із восьми хмарочосів в житловому комплексі Ван Фук Корт в районі Тай По, триває вже понад 20 годин. Забравши життя вже 44 людей, вона стала однією з найсмертоносніших в гонконзькій історії.

Про наслідки масштабної пожежі в Гонконзі пише 27 листопада South China Morning Post (SCMP). Станом на ранок 27 листопада було відомо про щонайменше 44 загиблих і 279 зниклих безвісти, госпіталізовані 68 людей — з них 16 постраждалих перебувають у критичному стані, ще 25 — у важкому.

На момент публікації новини рятувальні роботи тривають, разом із людьми з будівель евакуювали кількох домашніх тварин. До ранку 27 листопада вогонь в чотирьох з семи будівель, що палали, був взятий під контроль. Досі горять іще три хмарочоси — полум'я відступило на верхні поверхи.

Журналісти зазначили, що у восьми житлових будинках велися ремонти з липня 2024 року, тому хмарочоси були обшиті бамбуковими риштуваннями та зеленою сіткою.

Через цю надзвичайну ситуацію напередодні виборів, запланованих на 7 грудня, було призупинено передвиборчу агітацію.

Пожежа в Гонконзі стала найсмертоноснішою з 1962 року

Журналісти зауважили, що пожежа в Гонконзі стала найсмертоноснішою за щонайменше 63 роки — за кількістю жертв вона вже зрівнялася з пожежею в районі Шам Шуй По у серпні 1962 року, в якій загинули 44 людини, та перевищила пожежу в будівлі в Гарлі в 1996 році з 41 жертвою. Більше людей (176 осіб) загинуло в 1948 році після вибуху на першому поверсі п'ятиповерхового складу з "небезпечними вантажами".

Журналісти BBC також зазначили, що понад третина мешканців ЖК Ван Фук Корт — це люди похилого віку. Згідно з переписом населення за 2021 рік, у восьми хмарочосах проживали 4 600 осіб, із них 40% — віку 65 років чи більше.

Причина пожежі в Гонконзі

За попередніми даними слідства, правоохоронці виявили на вікнах ліфтів на кожному поверсі легкозаймисті пінопластові покриття, які могли призвести до швидшого поширення полум'я всередині блоків і пожеж у квартирах. Стандартам пожежної безпеки також не відповідали сітка та риштування на фасадах будівель.

Поліція затримала трьох підозрюваних: двох директорів і консультанта, відповідального за реконструкцію хмарочосів. Їх підозрюють у нібито використанні для риштувань невідповідних матеріалів і запечатуванні вікон пінопластом, що могло спровокувати трагедію.

Уряд ініціював кримінальне розслідування для з'ясування причин пожежі. Правоохоронці також проводять обшуки в офісі фірми, що управляє житловим комплексом.

Пожежа в Гонконзі спалахнула 26 листопада

Про те, що в Гонконзі палають декілька хмарочосів, ЗМІ повідомили 26 листопада. У низці 31-поверхівок житлового комплексу розташовані 2 000 квартир. Очевидці розповідали про каркаси будинків, що падали на землю під час пожежі. На опублікованих відео можна побачити, як швидко охоплюються полум'ям бамбукові риштування біля кількох квартир (журналісти зазначали, що Гонконг — одне з небагатьох місць у світі, де бамбук досі широко використовують для будівництва риштувань).

