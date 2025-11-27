В Гонконге произошел самый смертоносный пожар за 63 года: погибли десятки людей, названа причина

Пожар в Гонконге, который охватил семь из восьми небоскребов в жилом комплексе Ван Фук Корт в районе Тай По, продолжается уже более 20 часов. Унеся жизни уже 44 человек, он стал одним из самых смертоносных в гонконгской истории.

О последствиях масштабного пожара в Гонконге пишет 27 ноября South China Morning Post (SCMP). По состоянию на утро 27 ноября было известно о по меньшей мере 44 погибших и 279 пропавших без вести, госпитализированы 68 человек — из них 16 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 25 — в тяжелом.

На момент публикации новости спасательные работы продолжаются, вместе с людьми из зданий эвакуировали нескольких домашних животных. К утру 27 ноября огонь в четырех из семи горящих зданий был взят под контроль. До сих пор горят еще три небоскреба — пламя отступило на верхние этажи.

Журналисты отметили, что в восьми жилых домах велись ремонты с июля 2024 года, поэтому небоскребы были обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой.

Из-за этой чрезвычайной ситуации накануне выборов, запланированных на 7 декабря, была приостановлена предвыборная агитация.

Пожар в Гонконге стал самым смертоносным с 1962 года

Журналисты отметили, что пожар в Гонконге стал самым смертоносным за по меньшей мере 63 года — по количеству жертв он уже сравнялся с пожаром в районе Шам Шуй По в августе 1962 года, в котором погибли 44 человека, и превысил пожар в здании в Харли в 1996 году с 41 жертвой. Больше людей (176 человек) погибло в 1948 году после взрыва на первом этаже пятиэтажного склада с "опасными грузами".

Журналисты BBC также отметили, что более трети жителей ЖК Ван Фук Корт — это пожилые люди. Согласно переписи населения за 2021 год, в восьми небоскребах проживали 4 600 человек, из них 40% — возраста 65 лет и более.

Причина пожара в Гонконге

По предварительным данным следствия, правоохранители обнаружили на окнах лифтов на каждом этаже легковоспламеняющиеся пенопластовые покрытия, которые могли привести к более быстрому распространению пламени внутри блоков и пожарам в квартирах. Стандартам пожарной безопасности также не соответствовали сетка и леса на фасадах зданий.

Полиция задержала трех подозреваемых: двух директоров и консультанта, ответственного за реконструкцию небоскребов. Их подозревают в якобы использовании для лесов неподходящих материалов и запечатывании окон пенопластом, что могло спровоцировать трагедию.

Правительство инициировало уголовное расследование для выяснения причин пожара. Правоохранители также проводят обыски в офисе фирмы, управляющей жилым комплексом.

Пожар в Гонконге вспыхнул 26 ноября

О том, что в Гонконге горят несколько небоскребов, СМИ сообщили 26 ноября. В ряде 31-этажек жилого комплекса расположены 2 000 квартир. Очевидцы рассказывали о каркасах домов, которые падали на землю во время пожара. На опубликованных видео можно увидеть, как быстро охватываются пламенем бамбуковые леса возле нескольких квартир (журналисты отмечали, что Гонконг — одно из немногих мест в мире, где бамбук до сих пор широко используется для строительства лесов).

