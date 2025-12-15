В Ростові-на-Дону зупинилася найбільша ТЕЦ: понад 1000 будинків лишилися без тепла

В російському Ростові-на-Дону 15 грудня сталася аварія на найбільшій теплоелектростанції міста. Приблизно 1 400 будинків у кількох районах міста залишилися без опалення при тому, що на вулиці температура опустилася нижче нуля. Перед тим вночі Ростов був під атакою дронів.

Про зупинку Ростовської ТЕЦ-2 та зникнення опалення в частині міста пишуть місцеві ЗМІ. Місцеві жителі скаржаться на відсутність опалення в частині центра Ростова-на-Дону та в Західному районі.

За інформацією "Ростовських теплових мереж", в одному з трубопроводів усередині станції було виявлено дефект, через який довелося перемикати теплофікаційне обладнання.

Місцеві Telegram-канали з посиланням на "ЛУКОЙЛ-Ростовенерго" повідомляють, що Ростовська ТЕЦ-2 зупинилася орієнтовно о 5 ранку, без тепла лишилися приблизно 1 400 будинків у Радянському, Залізничному, Ленінському і Кіровському районах. До відсутності циркуляційного тиску та зниження температури подачі теплоносія, як стверджується, призвів збій гідравліки, спричинений аварійним технологічним відключенням електроенергії в ТОВ "РТС".

Підписники каналу скаржаться, що температура в панельних будинках стрімко знижується, а на аварійні телефонні лінії неможливо додзвонитися.

"На вулиці мороз, чому немає опалення?" — обурюються росіяни.

Мер Ростова-на-Дону Александр Скрябін заявив, що в ТОВ "Лукойл-Ростовенерго" пообіцяли усунути аварію до 20:00 15 грудня, а відновити теплопостачання та гаряче водопостачання мають до кінця доби.

Що відомо про Ростовську ТЕЦ-2

За словами російських журналістів, Ростовська ТЕЦ-2 на вулиці Пєскова, 17/6 працює з 1974 року та входить до кладу "Лукойл-Ростовенерго". Ця теплоелектроцентраль забезпечує теплом і гарячим водопостачанням приблизно 70% міста.

Влітку влада Ростова-на-Дону опублікувала дослідження, згідно з результатами якого в разі тривалої повної зупинки Ростовської ТЕЦ-2 за температури повітря надворі -18 градусів за 33 години аварії в Західному районі температура у квартирах впаде до +8. В такому випадку необхідно буде евакуювати майже 135 тисяч місцевих жителів.

Удар по Ростову 15 грудня

У ніч на 15 грудня дрони атакували Ростовську область і сам Ростов-на-Дону, губернатор регіону Юрій Слюсар повідомляв про пошкодження ЛЕП у Каменському районі. Внаслідок цієї аварії було зупинено роботу водозабору та насосної станції, і частина міста залишилася без водопостачання.

Також у ніч на 15 грудня безпілотники масовано атакували Москву., місцева влада відзвітувала про нібито збиття 18 дронів у регіоні.

Тієї ж ночі по Бєлгороду вдарили ракетами, частина російського міста залишилася без електропостачання. Телеграм-канал "Exilenova+" повідомляв про дим в районі ТЕЦ "Луч".