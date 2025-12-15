В Ростове-на-Дону остановилась крупнейшая ТЭЦ: более 1000 домов остались без тепла

В российском Ростове-на-Дону 15 декабря произошла авария на крупнейшей теплоэлектростанции города. Около 1 400 домов в нескольких районах города остались без отопления при том, что на улице температура опустилась ниже нуля. Перед тем ночью Ростов был под атакой дронов.

Об остановке Ростовской ТЭЦ-2 и исчезновении отопления в части города пишут местные СМИ. Местные жители жалуются на отсутствие отопления в части центра Ростова-на-Дону и в Западном районе.

По информации "Ростовских тепловых сетей", в одном из трубопроводов внутри станции был обнаружен дефект, из-за которого пришлось переключать теплофикационное оборудование.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" сообщают, что Ростовская ТЭЦ-2 остановилась около 5 утра, без тепла остались около 1 400 домов в Советском, Железнодорожном, Ленинском и Кировском районах. К отсутствию циркуляционного давления и снижению температуры подачи теплоносителя, как утверждается, привел сбой гидравлики, вызванный аварийным технологическим отключением электроэнергии в ООО "РТС".

Подписчики канала жалуются, что температура в панельных домах стремительно снижается, а на аварийные телефонные линии невозможно дозвониться.

"На улице мороз, почему нет отопления?" — возмущаются россияне.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что в ООО "Лукойл-Ростовэнерго" пообещали устранить аварию до 20:00 15 декабря, а восстановить теплоснабжение и горячее водоснабжение должны до конца суток.

Что известно о Ростовской ТЭЦ-2

По словам российских журналистов, Ростовская ТЭЦ-2 на улице Пескова, 17/6 работает с 1974 года и входит в клад "Лукойл-Ростовэнерго". Эта теплоэлектроцентраль обеспечивает теплом и горячим водоснабжением около 70% города.

Летом власти Ростова-на-Дону опубликовали исследование, согласно результатам которого в случае длительной полной остановки Ростовской ТЭЦ-2 при температуре воздуха на улице -18 градусов за 33 часа аварии в Западном районе температура в квартирах упадет до +8. В таком случае необходимо будет эвакуировать около 135 тысяч местных жителей.

Удар по Ростову 15 декабря

В ночь на 15 декабря дроны атаковали Ростовскую область и сам Ростов-на-Дону, губернатор региона Юрий Слюсарь сообщал о повреждении ЛЭП в Каменском районе. В результате этой аварии была остановлена работа водозабора и насосной станции, и часть города осталась без водоснабжения.

Также в ночь на 15 декабря беспилотники массированно атаковали Москву, местные власти отчитались о якобы сбитии 18 дронов в регионе.

Той же ночью по Белгороду ударили ракетами, часть российского города осталась без электроснабжения. Телеграм-канал "Exilenova+" сообщал о дыме в районе ТЭЦ "Луч".