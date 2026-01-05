У США напали на резиденцію Венса: що відомо наразі (відео)

5 січня в Цинциннаті, штат Огайо, США, затримали чоловіка, який заподіяв шкоду майну в будинку віцепрезидента Джей Ді Венса. Він розбив кілька вікон.

Його заарештували незабаром опівночі, повідомляє Fox News із посиланням на Секретну службу США, агенти якої затримали підозрюваного. За даними правоохоронців, він розбив вікна на фасаді приватного будинку.

"У момент інциденту будинок був порожній, і віцепрезидент і його сім'я не перебували в Огайо", — ідеться в заяві.

Венс був у Цинциннаті ще в минулі вихідні, повернувшись туди після завершення операції у Венесуелі із затримання президента Ніколаса Мадуро. Віцепрезидент приєднався до представників адміністрації Трампа на захищеній відеоконференції, щоб стежити за перебігом операції протягом усієї ночі.

Два неназваних джерела в правоохоронних органах повідомили Associated Press, що агенти Секретної служби почули гучний шум у будинку близько опівночі і виявили людину, яка розбила вікно молотком і намагалася проникнути в будинок. За словами одного з чиновників, чоловік також пошкодив автомобіль Секретної служби дорогою до будинку.

"Секретна служба США координує свої дії з Департаментом поліції Цинциннаті та прокуратурою США в процесі розгляду рішень щодо пред'явлення обвинувачень", — заявив представник служби Ентоні Гульєльмі в коментарі CNN.

За даними аудиторського управління округу Гамільтон, Венс і його дружина Уша придбали цей будинок приблизно за $1,4 мільйона 2018 року в районі Іст-Волнат-Гіллз у Цинциннаті, розташованому вздовж річки Огайо і на схід від центру міста. Хоча Венс, як віцепрезидент, перебуває під цілодобовою особистою охороною Секретної служби, рівень безпеки його приватної резиденції варіюється залежно від його планів поїздок.

Багато американських політиків зробили кроки щодо посилення безпеки після вбивства в червні 2025 року члена законодавчих зборів штату Міннесота Мелісси Гортман та її чоловіка в їхньому будинку в Міннеаполісі, а також нападу на іншого представника Демпартії та його дружину в тому ж місті тієї самої ночі. Підозрюваного затримали.

