Вдова Чарлі Кірка відповіла на чутки про роман із Джеєм Ді Венсом

Еріка Кірк, вдова американського правого активіста Чарлі Кірка, який загинув унаслідок замаху, відповіла на всі обговорення в інтернеті щодо її обіймів із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, заявивши, що її "мова кохання — дотики".

У ЗМІ вже кілька тижнів обговорюється відео, зняте під час туру Turning Point USA в Університеті Міссісіпі 29 жовтня, де місіс Кірк і Венс обіймаються "по-дорослому". За словами вдови, ці обійми не мають жодного стосунку до чогось більшого, ніж просто дружба, пише Newsweek.

Поширення домислів в інтернеті ще більше підігріли фотографії Уші Венс, другої леді США, що з'явилися пізніше, без обручки на публічному заході, що породило чутки про статус шлюбу Венсів.

"Той, хто ненавидить обійми, сам потребує обіймів — я обійму вас безплатно в будь-який час, коли ви цього захочете. Моя мова любові — дотики, якщо хочете. Я підходжу, він підходить (Венс). Я починаю плакати, він каже: "Він так пишається тобою", а я кажу: "Хай благословить тебе Бог", і я доторкаюся до його потилиці", — пояснила той незручний момент Еріка Кларк під час шоу Megyn Kelly Live.

Вона додала, що "одна з останніх розмов" з чоловіком була про те, "наскільки упевнено Чарлі підтримував Джей Ді".

Відео обіймів Кір і Венса ЗМІ рознесли на "молекули"

Також Еріка зізналася, що мріяла про вагітність до загибелі чоловіка, оскільки пара хотіла мати чотирьох дітей.

"Це було б найбільшим благословенням після його катастрофи. Тому тепер, коли я бачу молоді пари, я кажу їм: "Будь ласка, не відкладайте, особливо якщо ви молода жінка, не відкладайте — ви завжди можете побудувати кар'єру, ви завжди можете повернутися до роботи, ви ніколи не зможете просто так повернутися до народження дітей", а вони так швидко ростуть і ростуть", — сказала вона.

Раніше Мегін Келлі розповіла, що Чарлі Кірка нібито прокляли за кілька днів до виступу в Юті, де він був убитий. За її словами Еріка Кірк відчайдушно намагалася зняти прокляття відьом, накладене на її чоловіка Чарлі, організоване сайтом Jezebel за кілька днів до вбивства.

Убивство Чарлі Кірка: що відомо

В американському штаті Юта на політичних дебатах 10 вересня стріляли у впливового праворадикального активіста Чарлі Кірка. Соратника Дональда Трампа поранили в шию. Його в критичному стані доправили в лікарню, де він пізніше помер.

Поліція невдовзі затримала підозрюваного, але пізніше виявилося, що він насправді не був стрільцем. Один із найкращих снайперів США, сержант Ніколас Ранстад, розповів із професійного погляду, хто і як міг застрелити Чарлі Кірка.

Пізніше поліція знову повідомила про затримання підозрюваного і про те, що його допитують. Затриманим виявився 22-річний Тайлер Робінсон, зловити якого допоміг його батько.

Вдова Чарлі Кірка публічно пробачила вбивцю свого чоловіка. У соцмережі вона також опублікувала кадри прощання з Чарлі, показавши його в труні.

Нагадаємо, раніше експерти з мови тіла коментували обійми Джей Ді Венса і вдови Чарлі Кірка, зазначивши, що це було дуже "інтимно".

Також повідомлялося, що Уша Венс поховала свою успішну кар'єру заради чоловіка.