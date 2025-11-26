Вдова Чарли Кирка ответила на слухи о романе с Джеем Ди Вэнсом

Эрика Кирк, вдова американского правого активиста Чарли Кирка, который погиб в результате покушения, ответила на все обсуждения в интернете по поводу её объятий с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, заявив, что её "язык любви — прикосновения".

В СМИ уже несколько недель обсуждается видео, снятое во время тура Turning Point USA в Университете Миссисипи 29 октября, где миссис Кирк и Вэнс обнимаются "по-взрослому". По словам вдовы, эти объятия не имеют никакого отношения к чему-то большему, чем просто дружба, пишет Newsweek.

Распространение домыслов в интернете еще больше подогрели появившиеся позже фотографии Уши Вэнс, второй леди США, без обручального кольца на публичном мероприятии, что породило слухи о статусе брака Вэнсов

"Тот, кто ненавидит объятия, сам нуждается в объятиях — я обниму вас бесплатно в любое время, когда вы этого захотите. Мой язык любви — прикосновения, если хотите. Я подхожу, он подходит (Вэнс). Я начинаю плакать, он говорит: "Он так гордится тобой", а я говорю: "Да благословит тебя Бог", и я прикасаюсь к его затылку", – объяснила тот неловкий момент Эрика Кларк во время шоу Megyn Kelly Live.

Відео дня

Она добавила, что "один из последних разговоров" с мужем был о том, "насколько намеренно Чарли поддерживал Джей Ди".

Видео объятий Кир и Вэнса СМИ разнесли на "молекулы"

Также Эрика призналась, что мечтала о беременности до гибели мужа, поскольку пара хотела иметь четверых детей.

"Это было бы величайшим благословением после его катастрофы. Поэтому теперь, когда я вижу молодые пары, я говорю им: "Пожалуйста, не откладывайте, особенно если вы молодая женщина, не откладывайте — вы всегда можете построить карьеру, вы всегда можете вернуться к работе, вы никогда не сможете просто так вернуться к рождению детей", а они так быстро растут и растут", – сказала она.

Ранее Мегин Келли рассказала, что Чарли Кирка якобы прокляли за несколько дней до выступления в Юте, где он был убит. По ее словам Эрика Кирк отчаянно пыталась снять проклятие ведьм, наложенное на ее мужа Чарли, организованное сайтом Jezebel за несколько дней до убийства.

Убийство Чарли Кирка: что известно

В американском штате Юта на политических дебатах 10 сентября стреляли во влиятельного праворадикального активиста Чарли Кирка. Соратника Дональда Трампа ранили в шею. Его в критическом состоянии доставили в больницу, где он позже скончался.

Полиция вскоре задержала подозреваемого, по позже оказалось, что он самом деле не был стрелком. Один из лучших снайперов США, сержант Николас Ранстад, рассказал с профессиональной точки зрения, кто и как мог застрелить Чарли Кирка.

Позже полиция снова сообщила о задержании подозреваемого и о том, что его допрашивают. Задержанным оказался 22-летний Тайлер Робинсон, поймать которого помог его отец.

Вдова Чарли Кирка публично простила убийцу своего мужа. В соцсети она также опубликовала кадры прощания с Чарли, показав его в гробу.

Напомним, ранее эксперты по языку тела комментировали объятия Джей Ди Вэнса и вдовы Чарли Кирка, отметив, что это было очень "интимно".

Также сообщалось, что Уша Вэнс похоронила свою успешную карьеру ради мужа.