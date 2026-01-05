В США напали на резиденцию Вэнса: что известно на данный момент (видео)

5 января в Цинциннати, штат Огайо, США, задержали мужчину, который причинил ущерб имуществу в доме вице-президента Джей Ди Вэнса. Он разбил несколько окон.

Его арестовали вскоре полуночи, сообщает Fox News со ссылкой на Секретную службу США, агенты которой задержали подозреваемого. По данным правоохранителей, он разбил окна на фасаде частного дома.

"В момент инцидента дом был пуст, и вице-президент и его семья не находились в Огайо", – говорится в заявлении.

Вэнс был в Цинциннати еще в минувшие выходные, вернувшись туда после завершения операции в Венесуэле по задержанию президента Николаса Мадуро. Вице-президент присоединился к представителям администрации Трампа на защищенной видеоконференции, чтобы следить за ходом операции в течение всей ночи.

Два неназванных источника в правоохранительных органах сообщили Associated Press, что агенты Секретной службы услышали громкий шум в доме около полуночи и обнаружили человека, разбившего окно молотком и пытавшегося проникнуть в дом. По словам одного из чиновников, мужчина также повредил автомобиль Секретной службы по пути к дому.

Відео дня

"Секретная служба США координирует свои действия с Департаментом полиции Цинциннати и прокуратурой США в процессе рассмотрения решений о предъявлении обвинений", — заявил представитель службы Энтони Гульельми в комментарии CNN.

По данным аудиторского управления округа Гамильтон, Вэнс и его жена Уша приобрели этот дом примерно за $1,4 миллиона в 2018 году в районе Ист-Уолнат-Хиллз в Цинциннати, расположенном вдоль реки Огайо и к востоку от центра города. Хотя Вэнс, как вице-президент, находится под круглосуточной личной охраной Секретной службы, уровень безопасности его частной резиденции варьируется в зависимости от его планов поездок.

Многие американские политики предприняли шаги по усилению безопасности после убийства в июне 2025 года члена законодательного собрания штата Миннесота Мелиссы Хортман и ее мужа в их доме в Миннеаполисе, а также нападения на другого представителя Демпартии и его жену в том же городе в ту же ночь. Подозреваемого задержали.

Напомним, по словам главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз, Джей Ди Вэнс "уже десять лет является сторонником теорий заговора".

Также сообщалось, что вдова Чарли Кирка ответила на слухи о романе с Джей Ди Вэнсом.