"Він її заслуговує": Марія Мачадо готова розділити свою Нобелівську премію миру з Трампом

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо похвалила президента США Дональда Трампа за блискучу операцію у Венесуелі й пообіцяла повернутися у свою країну.

Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Мачадо впевнена, що в разі виборів здобуде переконливу перемогу, незважаючи на неодноразові заяви Трампа про її нездатність керувати країною, заявила вона в бесіді з Fox News.

Ба більше, вона готова піти ще далі у своїх стосунках із президентом США, який дуже хотів отримати Нобелівську премію миру, але Мачадо його обійшла.

"Коли я дізналася, що ми отримали Нобелівську премію миру, я присвятила її Дональду Трампу, тому що вважала, що він на неї заслуговує... Якщо я ще в жовтні вважала, що він на неї заслуговує, уявіть, наскільки я зміцнилася в цьому переконанні зараз після повалення Ніколаса Мадуро", — сказала гостя ефіру.

На запитання ведучого, чи пропонувала вона віддати "нобеля" Трампу, політикиня відповіла:

"Цього поки що не сталося. Але я б хотіла особисто сказати йому, що ми, венесуельський народ (бо це нагорода венесуельського народу), безумовно хочемо віддати нагороду йому і розділити її з ним".

Двоє людей, близьких до Білого дому, повідомили The Washington Post, що Трамп не хотів підтримувати Мачадо, тому що вона прийняла премію.

"Якби вона відмовилася і сказала: "Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу", вона б сьогодні була президенткою Венесуели", — сказало одне з джерел.

Напередодні Трамп заявив NBC, що Мачадо "не повинна була отримати цю премію", але наполягав на тому, що отримання нею нагороди "не має жодного відношення до мого рішення" підтримати віцепрезидента Делсі Родрігес на посаді виконувача обов'язків глави держави.

Зі свого боку Мачадо назвала Родрігес "однією із головних організаторок тортур, переслідувань, корупції та наркоторгівлі" і ключовим союзником Росії, Китаю та Ірану, якому не можуть довіряти ні інвестори, ні венесуельці.

Мачадо пообіцяла повернутися до Венесуели "якомога швидше" після захоплення диктатора Ніколаса Мадуро американцями, попередивши, що нинішній режим посилює внутрішні репресії проти інакомислення і журналістів. Указ Ніколаса Мадуро про введення надзвичайного стану, що наказує переслідування венесуельців, які підтримують дії Трампа, був виданий 3 січня, а опублікований 5-го.

Відповідно до нього, поліція має "негайно розпочати національний пошук і затримання всіх, хто причетний до пропаганди або підтримки збройного нападу з боку Сполучених Штатів".

Мачадо стверджує, що вже затримано щонайменше 14 журналістів, і ситуація загострюється. За її словами, у перехідний період те, що відбувається у Венесуелі, має перебувати під пильним наглядом Сполучених Штатів і народу.

"Ми перетворимо Венесуелу на енергетичний центр Америки, встановимо верховенство права, відкриємо ринки і забезпечимо безпеку для іноземних інвестицій... Ми залишимо позаду всі руйнування, заподіяні цим соціалістичним і злочинним режимом, і зробимо Венесуелу союзником Сполучених Штатів у Латинській Америці", — запевняє вона.

Опозиціонерка не розкрила своє місцезнаходження під час інтерв'ю Fox. Вона втекла з Венесуели минулого місяця, а потім з'явилася в Осло після того, як її дочка прийняла Нобелівську премію миру від її імені.

Нагадаємо, як Нобелівський комітет відреагував на заклики Трампа про премію миру.

Також повідомлялося, що невідомий щасливчик виграв $400 тисяч, зробивши криптоставку на повалення Мадуро.